Газовый контракт с Венгрией даст России союзника в ЕС

Президент Российского газового союза в эфире НСН рассказал, какой выгодной обернется для России и Венгрии соглашение по газу.

Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины с 2020 года. Соглашение будет исполнено, даже если Москва и Киев не придут к соглашению по транзиту. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером. Дипломат отметил, что Будапешт рассчитывает на «Турецкий поток» со второй половины 2021 года.

Президент Российского газового союза Сергей Чижов в эфире НСН рассказал, что договоренность о поставках российского газа напрямую выгоден обеим странам (слушайте аудио).

«Венгрия – это одна из стран, которая последовательно поддерживает Россию во всех ее экономических инициативах. С другой стороны, Венгрия достаточно четко понимает, что проблемы с Украиной будут нарастать. Поэтому поставки, помимо Украины, дают Венгрии определенные козыри и дают определенные козыри России. Венгрии - в решении венгерской автономии, ряда общин на западе Украины, а России дает нового союзника, который в Евросоюзе будет поддерживать данное решение», - объяснил Чижов.

Контракт на транзит голубого топлива через территорию Украины завершается в конце этого года. Страны вместе с Еврокомиссией ведут переговоры, последнее обсуждение вопроса в Брюсселе не принесло решений. Следующие переговоры запланированы на май.