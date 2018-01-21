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Политика

Франция потребовала срочного созыва СБ ООН

21 Января 2018 в 17:41
Франция потребовала срочного созыва СБ ООН

Франция просит созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан уже обсудил ситуацию со своим коллегой из Турции. Глава внешнеполитического ведомства также сделал акцент на необходимости прекращения огня и обеспечения гуманитарного доступа в Сирии. Как сообщается на сайте nsn.fm, генштаб вооруженных сил Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в районе Африн. На данный момент известно о некоторых потерях курдских бойцов, а также о жертвах среди мирных жителей. Власти Сирии считают, что военная операция Турции в Африне направлена на поддержку терроризма.

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