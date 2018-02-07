Эксперты удивились масштабности «чистки» правящих элит Дагестана

Экс-генпрокурор и политолог в эфире НСН прокомментировали «работу по декриминализации региона», проводящуюся в республике.

События в Дагестане, именуемые на чиновничьем языке «работой по декриминализации региона», развиваются по сценарию сплошной зачистки, причем, небывалой по масштабам: во всех министерствах и службах республики проходят масштабные выемки документации, - передает «Интерфакс». Работу ведут сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД, прибывшие в рамках межведомственной комиссии во главе с заместителем генерального прокурора Иваном Сыдоруком.

Выемки документов идут в том числе в региональном министерстве финансов, министерстве здравоохранения, органах образования, управлении службы судебных приставов и других правоохранительных структурах, включая городские и даже районные подразделения. Всем руководящим работникам республиканского и городского уровней запрещен выезд за границу. Полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы. Вместо них на дежурство выставлены сводные группы полиции и Росгвардии, командированные из других регионов России. Это может говорить о том, что власть в республике коррумпирована сверху донизу, - отметил в интервью НСН политолог Антон Хащенко.

«Привлечение полицейских из других регионов – это необходимость. Если речь идёт о раскрытии организованной преступности на самом верху власти, то, разумеется, что в ней могут участвовать и правоохранительные органы, сотрудники прокуратуры. Пошла масштабная зачистка, которой сложно найти аналоги в обозримом прошлом», - пояснил политолог.

С последним тезисом согласен и бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков: такого не было ни в современной истории, ни в советские времена, - заявил он НСН.

«Да, такого я чего-то не припоминаю… Чтобы мы возбуждали дела, допрашивали сверху донизу министров, начальников управлений, такого я не припоминаю. Ну, а вот последствия каковы, и насколько система коррупции или хищений или злоупотреблений проникла в органы управления республики, это покажет только следствие», - отметил он.

Тем временем, в Дагестане появился новый премьер-министр: указ о назначении на этот пост теперь уже бывшего министра экономики Татарстана Артема Здунова подписал врио главы республики Владимир Васильев. После того, как внесенную кандидатуру согласовали депутаты Народного собрания Дагестана. И стоит отметить, голосование было далеко не единогласным: из 90 депутатов в зале присутствовали 75, а за назначение премьером Здунова проголосовали 68. Прежний состав кабинета министров Дагестана был отправлен в отставку после того, как по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере были задержаны бывший врио премьера Дагестана Абдусамад Гамидов, два его зама Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов. Высокопоставленные дагестанские чиновники были доставлены в Москву, некоторые из них решением суда помещены под арест.