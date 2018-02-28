«Эксперты Путина»: Многие министры сами хотят уйти из правительства



В эфире НСН Глеб Кузнецов рассказал о возможных перестановках в кабинете министров после выборов президента РФ.



После выборов президента РФ новое правительство, по данным СМИ, вероятнее всего возглавит действующий премьер-министр Дмитрий Медведев, однако кабмин ожидают серьезные перестановки. Так, покинуть свои посты могут глава Минкультуры Владимир Мединский, а также вице-премьеры Сергей Приходько и Виталий Мутко.



В эфире НСН глава совета экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов отметил, что точечное обновление состава правительства действительно произойдет, и ряд министров сами хотят покинуть свои должности (слушайте аудио).

«Владимир Владимирович очень бережно относится к кадрам. Без особой необходимости, это его фирменный стиль, никого не меняет. Многие люди достаточно давно находятся на своих позициях и я не исключаю, что в правительстве есть министры, которые сами бы хотели уйти. В целом кабмин останется стабильным, а точечное обновление будет. Что касается конкретных фамилий – да, на слуху и под стрелами медийной критики глава министерства культуры, позиция Мутко, что логично после Олимпиады. Но, насколько я знаю, не только они могут покинуть кабинет министров. Детали имеет смысл обсуждать после выборов», - отметил политолог.

По данным источников Газеты.ру, нет однозначного понимания по поводу будущего Игоря Шувалова. Кроме того, работу чиновников планируют разделить на текущую и проектную. Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Новое правительство будет сформировано после инаугурации избранного главы государства.

Ранее экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев заявил в эфире НСН, что состав правительства после выборов изменится на 30-40 процентов.

