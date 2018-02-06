«Эксперты Путина»: Люди проголосуют за понятного и стабильного кандидата

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В эфире НСН Глеб Кузнецов рассказал об особенностях политического курса Владимира Путина, зарегистрированного ЦИК кандидатом на выборах.

Центризбирком РФ во вторник, 6 февраля, зарегистрировал действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Удостоверение зарегистрированного кандидата получил глава юридической службы его избирательного штаба Сергей Кабышев.



В эфире НСН глава совета экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов предположил, что предвыборная программа Путина на четвертый срок президентства не будет кардинально отличаться от политического курса, которого он придерживался последние 18 лет.

«Это все тот же Владимир Путин. «Прежний» Путин, «сегодняшний» Путин, «завтрашний» Путин – он уже 18 лет проводит вполне последовательную политику. Поэтому люди и придут его поддержать в очередной раз. Говорить о том, что сегодня какой-то новый Путин появится, на мой взгляд, неверно. Люди проголосуют за предсказуемость, за стабильность, за понятное государственное управление – то, что в нём и нравится. Путин понятен народу. Это и делает его национальным лидером», - отметил политолог.

По мнению политолога, опросы показывают, что избиратели демонстрируют желание принять самое активное участие в выборах.

«Президентские выборы – это крупнейшее политическое событие шестилетки. Люди демонстрируют высокую готовность и желание в этом участвовать. Говорить о том, что кто-то заставляет их это делать, было бы неправильно, на мой взгляд», - считает Кузнецов.

Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Подписи в поддержку его регистрации кандидатом вместе с другими необходимыми документами поступили в ЦИК 29 января, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

В поддержку Путина было собрано более 1,6 млн подписей во всех регионах РФ, в ЦИК сдали более 314 тыс. подписей, сообщает ТАСС. Ранее Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на предстоящих выборах лидера ЛДПР Владимира Жириновского и беспартийного выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина. Еще пятеро кандидатов - Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Григорий Явлинский, Сергей Бабурин и Борис Титов - ожидают регистрации.

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года.