Эксперт: На протесты Японии обращать внимания нам не обязательно

Президент Академии геополитических проблем рассказал НСН, почему Токио недоволен учениями российской армии на Южных Курилах.

Япония заявила России протест в связи с началом антитеррористических учений на Курильских островах. Об этом сообщил в японском парламенте глава МИД Таро Коно. По его словам, учения противоречат позиции Токио в отношении этих территорий. Как сообщили ранее в Восточном военном округе Минобороны России, в учениях на Курилах принимают участие более двух тысяч военнослужащих. Они отрабатывают противодействие условным незаконным вооруженным формированиям.

Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов в эфире НСН, что протест Токио – дежурный шаг в политических целях.

«Никакой угрозы они не ощущают. Японцы считают, что северная гряда, это их острова, вот они и заявляют протест. Реагировать на это особенно не нужно. Когда есть войска, штабы, они должны проводить занятия. Идёт одиночная подготовка солдат, потом подготовка мелких подразделений, крупных. Их слаживание и контроль за уровнем подготовки проверяется на учениях. Это плановое учебное мероприятие. Японцы это знают, потому что во всех армиях именно так», - отметил эксперт в интервью НСН.

Острова южной части Курил называют в Японии северными территориями. Министр иностранных дел Таро Коно в очередной раз заявил, что они исконно принадлежали японцам. Такую позицию он озвучил на общенациональном митинге за их возвращение. Глава МИД заверил, что Токио продолжит активные переговоры с Россией для решения этой проблемы и заключения мирного договора. Россия и Япония много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. После её окончания все южные Курилы вошли в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи. МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.