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Политика

Эксперт: Вступление Грузии в НАТО сулит угрозу Тбилиси

20 Июля 2018 в 18:15
Эксперт: Вступление Грузии в НАТО сулит угрозу Тбилиси

Эксперт Академии военных наук в эфире НСН рассказал, что вступление в Североатлантический альянс будет замедлять экономическое развитие страны.

Грузия будет стремиться стать членом НАТО, так как это политический курс, который выбрали граждане страны. Об этом заявил председатель парламентского комитета по безопасности и обороне Ираклий Сесиашвили. По его словам, именно по этой причине правительство продолжит выбранный ранее курс. Как подчеркнул Сесиашвили, в Тбилиси вовсе не удивлены заявлению президента РФ Владимира Путина о «соразмерной» реакции РФ, сообщают РИА Новости.

Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН заявил, что вступление Грузии в Североатлантический альянс принесёт угрозу только самой стране.

«Американцы давно уже создали на территории Грузии серьёзную инфраструктуру военно-транспортную. Грузии не обязательно нужно вступать в НАТО, они могут размещать на своей территории какие-то подразделения НАТОвские. Согласно уставу НАТО, в эту организацию не может вступать страна, у которой есть территориальные проблемы. У Грузии они есть (Абхазия и Южная Осетия). Если это сильно понадобится НАТО и США, они могут это обойти, расположив там войска. Гипотетическое вступление Грузии в НАТО сулит угрозу только Грузии. Возможно, это угрозы народного возмущения самих грузин, которых все растраты грузинских начальников на ненужные военные нужды просто раздражают и замедляют экономическое развитие страны», - отметил эксперт.

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По словам Владимира Прохватилова, грузинская военная инфраструктура будет сметена даже в случае малейшего конфликта.

«Все эти разговоры о вступлении Грузии в НАТО нервируют российское руководство, но с военной точки зрения Грузия не представляет ни малейшей угрозы. Это показала война трёх восьмёрок (конфликт в Южной Осетии 8 августа 2008 года – НСН). Как бы и кто бы ни обучал грузинских военнослужащих, при малейшем военном конфликте любые грузинские военные сооружения и структуры будут сметены возмущёнными соседями из той же Абхазии, Южной Осетии. Это показано практикой многих десятилетий», - заключил в эфире НСН Прохватилов.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал Грузию и Украину задуматься о последствиях в случае их вступления в НАТО. С такими словами он выступил во время встречи с послами и постоянными представителями России. Как подчеркнул лидер страны, подобные агрессивные шаги получат соразмерный ответ, пишут «Новые Известия».

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