Суббота
16 марта
USD 65.42
EUR 74.07
Политика

Эксперт: У «Яндекса» не получится запустить свою соцсеть

16 Марта 2019 в 12:00
Эксперт: У «Яндекса» не получится запустить свою соцсеть

Интернет-эксперт, создатель проекта Satoshi.fm дал НСН отрицательный прогноз на запуск соцсети «Яндекса».

«Яндекс» проводит тестирование собственного социального сервиса «Аура». Соцсеть будет действовать на основе приложения корпорации.

В «Ауре» пользователи смогут искать друзей при помощи нейронных сетей, принципов машинного обучения сети по данным, которые пользователь уже разместил в других сервисах компании. Об этом написал портал TJournal со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Интернет-эксперт, создатель проекта Satoshi.fm Антон Меркуров в беседе с НСН усомнился в жизнеспособности проекта «Аура». Он объяснил это спецификой взаимодействия компании с властью.

«Никакой социальной сети у «Яндекса» сделать не получится. Прежде всего, потому что нахождение в российской юрисдикции влечет уголовное наказание за практически любые высказывания в сетях, и поэтому пользоваться российскими продуктами невозможно. Они напрямую связаны с органами государственной власти», - заявил эксперт.

Антон Меркуров напомнил о более ранних попытках крупных игроков Интернет-рынка создать социальные сети, которые не привели их к успеху.

«Нет ни одного примера, когда у крупной компании получилось бы сделать собственную социальную сеть. И Google пробовал – закрыл. Я сам десять лет назад работал в РБК и пытался своими руками тоже все это делать. Ничего не получается в рамках большой компании. Соцсети – это обычно частные истории. Facebook пришел из ниоткуда, Twitter появился из ниоткуда. Сегодня такая конкуренция, что у крупных компаний ничего не получится», - заверил собеседник НСН.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советника президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с НСН объяснил, почему считает возможным отключение Рунета.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.