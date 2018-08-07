Эксперт: Тбилиси не будет инициировать восстановление дипотношения с Москвой

Руководитель грузинского Института стратегии и управления в эфире НСН объяснил, что такое предложение со стороны властей вызовет бурную реакцию среди населения страны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что конфликт в Южной Осетии в 2008 году произошёл из-за преступного поведения президента Грузии Михаила Саакашвили и его приспешников. В то же время глава Кабмина подчеркнул, что основная цель заключалась в том, чтобы навести порядок и выбить грузинские войска из Цхинвала, а не в казни Саакашвили или разгроме Грузии, сообщает «Коммерсант».

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН рассказал, что не стоит ожидать скорого восстановления дипломатических отношений.

«Правительство, которое я и в хвост, и в гриву критикую за многие их ошибки, пытается вести прагматическую политику и налаживать отношения. Другое дело, что выходить с инициативой о восстановлении дипломатических отношений, когда на территории Грузии расположены военные базы и соседняя страна признаёт эти территории независимыми государствами – таких прецедентов не было. Поэтому приходится довольствоваться улучшением отношений. Какое бы правительство не пришло в Грузию, предлагать народу смириться и просить Россию восстановить дипотношения – это встретит бурную реакцию со стороны значительной части населения», - считает собеседник НСН.

Однако, по словам Петра Мамрадзе, то, что произошло в 2008 году, является неотвратимой катастрофой для всей страны.

«То, что совершил Саакашвили и его сообщники вечером 7 августа 2008 года, – это кровавая военно-политическая авантюра и настоящее преступление по отношению ко всем народам, проживающим в Грузии, и по отношению к миротворцам России. Саакашвили тогда верил в свою победу, постоянно говорил публично, что Кремль дал ему понять, что якобы Цхинвал его не интересует, что туда можно входить. Произошла неотвратимая катастрофа для всей Грузии. Сейчас очень мощные базы расположены в Южной Осетии, Абхазии. Ну а то, что у России не было цели свергать Саакашвили, это было видно по действиям российского руководства. Американские деятели тоже осудили его за безумные действия», - заключил в эфире НСН Мамрадзе.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Цхинвал, для этого были применены установки залпового огня «Град», сообщает Газета.ру . После этого была предпринята попытка занять Южную Осетию, однако президент РФ (на тот момент пост занимал Дмитрий Медведев) заявил об операции «по принуждению к миру». Позже, уже в конце августа, Москва официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. По этой причине Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.