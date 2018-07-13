Эксперт связал рост рейтинга Путина с успехом сборной России на ЧМ-2018

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Социолог рассказал в эфире НСН, почему повысился рейтинг одобрения работы президента России Владимира Путина за последнюю неделю.

Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), действия российского лидера положительно оценивают 63,4% россиян. Это на 1,44% больше, чем на прошлой неделе. Показатель доверия Путина — 37,6%. Деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева одобряют 31,2% опрошенных, правительства — 38%.

Рост рейтинга президента и правительства связан, прежде всего, с летом и успешным выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу 2018. Такое мнение в эфире НСН высказал директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«Предыдущее падение доверия к президенту и власти было предсказуемо и объяснялось в первую очередь с повышением цен на бензин отсутствием разъяснительной работы по изменению пенсионного законодательства. Сейчас на фоне чемпионата мира по футболу, лета, неудачных и малочисленных протестов ситуация стала исправляться. Летом протесты и политическая активность всегда слабее. Если бы цены на бензин изменились зимой, то рейтинг упал бы ниже. А так мы стали свидетелями падения до нижней планки рейтинга власти. Сейчас начался подъем, который, скорее всего, продлится до конца осени», — считает специалист.

По мнению Смирнова, больше всего на рейтинг влияние оказал именно выход российской сборной впервые истории в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

«Если бы чемпионат был для России с другим результатом, то и настроения в обществе было бы на 5-10% хуже или лучше. Если бы мы стали чемпионами мира, то все бы благодарили Путина за то, что турнир прошел и что у нас такая золотая сборная. Ну а сейчас ровный всплеск: колебания доверия от 80 до 50 — это нормально», — полагает директор Института политической социологии.

В июне эксперты ВЦИОМ фиксировали снижение рейтингов доверия к президенту, премьер-министру и членам кабинета министров. Эксперты связывали это с анонсированной правительством пенсионной реформой и резким подорожанием бензина.