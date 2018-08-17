Эксперт: С назначением нового постпреда РФ при СНГ эта организация не изменится

Андрей Грозов ФОТО: МГИМО

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН признался, что СНГ как институт власти не отвечает требованиям времени.

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Грозова постоянным представителем России при СНГ. Он сменил на этому посту Андрея Шведова, который исполнял обязанности с 2014 года.

Ранее Грозов работал замдиректора первого департамента по СНГ (общие вопросы сотрудничества) МИД России.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин уточнил в беседе с НСН, что лично не знаком с Андреем Грозовым, но сам институт СНГ как таковой постепенно утрачивает свои позиции.

«Значительная часть функций, в том числе экономических, военно-политических, интеграционных, перешли Евразийскому экономическому союзу, ОБСЕ. Я бы не сказал, что СНГ как организация находится в центре внимания. Поэтому назначение Грозова не считаю суперважным, историческим», - признался эксперт.

Обсуждая с

нынешнее положение Содружества Независимых Государств, Владимир Жарихин отметил его постепенное угасание. Если изначально планировалась единое экономическое пространство, единая валюта, то сейчас все основные функции переданы более сильным экономическим союзам и сообществам. И только некая общая история связывает Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдову. А после решения Украины покинуть СНГ позиции пошатнулись еще больше.

«СНГ занимало определённую политическую позицию в 1993-м году, когда дала мандат на введение миротворцев СНГ в Абхазию. С тех пор никаких политических действий эта организация не предпринимала. Но, тем не менее, в рамках Содружества существует множество договоров, которые помогают в гуманитарном, социальном плане постсоветским государствам, но не более. Сейчас организация носит региональный характер», - пояснил Владимир Жарихин.

Напомним, СНГ было образовано в 8 декабря 1991 года и не является надгосударственным образованием, оно функционирует на добровольной основе.