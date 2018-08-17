Эксперт: С назначением нового постпреда РФ при СНГ эта организация не изменится

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Грозова постоянным представителем России при СНГ. Он сменил на этому посту Андрея Шведова, который исполнял обязанности с 2014 года.
Ранее Грозов работал замдиректора первого департамента по СНГ (общие вопросы сотрудничества) МИД России.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин уточнил в беседе с НСН, что лично не знаком с Андреем Грозовым, но сам институт СНГ как таковой постепенно утрачивает свои позиции.
«Значительная часть функций, в том числе экономических, военно-политических, интеграционных, перешли Евразийскому экономическому союзу, ОБСЕ. Я бы не сказал, что СНГ как организация находится в центре внимания. Поэтому назначение Грозова не считаю суперважным, историческим», - признался эксперт.
«СНГ занимало определённую политическую позицию в 1993-м году, когда дала мандат на введение миротворцев СНГ в Абхазию. С тех пор никаких политических действий эта организация не предпринимала. Но, тем не менее, в рамках Содружества существует множество договоров, которые помогают в гуманитарном, социальном плане постсоветским государствам, но не более. Сейчас организация носит региональный характер», - пояснил Владимир Жарихин.
Напомним, СНГ было образовано в 8 декабря 1991 года и не является надгосударственным образованием, оно функционирует на добровольной основе.