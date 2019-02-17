Дипакадемия: Флаг РФ в Солсбери британцы сочтут провокацией Кремля

Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД сказал НСН, что в мире можно ожидать любого продолжения событий и реакций.

Неизвестные в Солсбери разместили на соборе Девы Марии российский флаг. Триколор могли разместить, забравшись по строительным лесам ночью. На данный момент российский флаг снят.

Сегодня же, несколькими часам позже, издание The Sunday Times, ссылаясь на источник в разведке, сообщило, что у 67-летнего бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в марте 2018 года в британском Солсбери, ухудшилось состояние здоровья.

Напомним, в инциденте, связанном с применением яда к Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, власти Великобритании обвинили российские спецслужбы.

Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в интервью НСН заявил, что российский флаг над собором в Солсбери можно расценивать как угодно.

«Это может быть все, что угодно. С одной стороны – провокация против России, а с другой, возможно, энтузиасты, которых хватает в мире, решили поддержать РФ. Не исключено, что у кого-то проявится весеннее обострение и российский флаг над собором в Солсбери приписать Кремлю в качестве провокации в деле Скрипалей. Можно ожидать всего, чего угодно после того, как британские власти взялись за реконструкцию дома, где жил Скрипаль. В современном мире можно ожидать любого продолжения событий и реакций», - заявил эксперт НСН.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке, председатель исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов заявил НСН, что версия британской стороны в громком деле отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, несостоятельна.

