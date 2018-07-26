Эксперт рассказал, кто мешает Грузии начать диалог с Россией

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Владимир Хомерики развил в эфире НСН мысль Нино Бурджанадзе и рассказал, какие внутренние проблемы Грузии встают на пути возобновления дипотношений с Россией.

Ошибкой назвала разрыв дипотношений Тбилиси и Москвы бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе. Об этом она заявила в интервью «Известиям». Усложнило проблемы двух стран, по её мнению, и признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Тем не менее, она подчеркнула, что видит выход из ситуации в переговорном процессе с абхазами, осетинами, а также с Россией. Ключевым препятствием на этом пути, по её мнению, является страх грузинских властей осуждения западными партнёрами.

Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики в эфире НСН согласился с Бурджанадзе и рассказал, какие ещё причины удерживают Грузию от диалога с Россией.

«Позиция Нино Бурджанадзе не нова, она озвучивается многими грузинскими экспертами. Так и должно было быть, но, если говорить о том, кто мешает нынешнему руководству Грузии, так это их “хозяева” — США. И нынешней власти ещё здорово мешает оппозиция, которая в Грузии довольно сильна своими амбициями, притязаниями. Это силы, которые до сегодняшнего дня стоят с Михаилом Саакашвили и поддерживают связи с американским “хозяином”. И новые власти никак не могут нарушить это табу и те традиции, которые внедрил Саакашвили, и которые до сих пор действуют», — рассказал Хомерики.

Нынешняя позиция Грузии завела её в тупик, и пока, по мнению эксперта, изменений в ситуации не предвидится.

«Тбилиси, к сожалению, не готов начать диалог с Абхазией и Южной Осетией. И это большая беда и ошибка Грузии. Давно надо было начать говорить, если они хотят достичь какого-то компромисса, чтобы стереть те военные преступления, которые были при режиме Саакашвили. Там превалирует мысль, что они не признают их как субъекты, но беда в том, что они не хотят говорить ещё и с Россией. Такое отношение грузинских властей и привела к тому тупику, в котором мы сегодня находимся», — заключил эксперт.

Добавим, что Нино Бурджанадзе также признала ошибочной политику присоединения Грузии к антироссийским санкциям. По её словам, этот шаг идёт вразрез с грузинскими ценностями, однако является современным трендом, позволяющим не отставать от западных государств.