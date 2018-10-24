Эксперт: Польша нагнетает военную напряженность против России

Военный обозреватель объяснил НСН ситуацию у западных границ России, к которым подбирается дивизия НАТО.

Сергей Шойгу заявил об ответных мерах на возможное размещение в Польше дивизии США. По словам министра обороны России, план польского правительства не способствует укреплению региональной безопасности. «В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях», — сообщил Шойгу. Он подчеркнул, что Россия не хочет втягиваться в военную конфронтацию с Западом, передает РИА Новости.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире НСН обвинил Польшу в эскалации напряженности на западном направлении.

«В данном случае это польские амбиции, поляки хотят стать страной номер один в НАТО, что они святее Папы, что они самые главные защитники демократии в Европе и верные проводники американской политики на старом континенте. Да, это провоцирует гонку вооружений, как и выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но я думаю, что у нас достаточно трезвое и разумное руководство страны, оно не даст втянуть себя в гонку вооружений, у нас будет необходимо и достаточно, чтобы сдержать любого вероятного агрессора», - выразил уверенность он.

Собеседник НСН заявил, что группировка НАТО вынуждает Россию принять ответные меры.

«Усиление западной границы – это всегда комплексные меры. Не потому что там какая-то дивизия, а потому что там мощная группировка НАТО, которая постоянно проводит учения. Она обладает самолетами, способными нести ядерный заряд. Эта группировка угрожает нашим границам. Естественно, мы примем меры для того, чтобы защитить наши рубежи. Какие именно? Гадать на кофейной гуще я не хочу, я не сотрудник Генерального штаба. Но я думаю меры достаточные для того, чтобы ни у кого не появилась мысль прощупать наши военные возможности», - добавил он.

Ранее сообщалось, что новую американскую военную базу, которую хотят открыть на территории Польши, могут назвать «Форт Трамп». С такой инициативой выступил президент страны Анджей Дуда. По его словам, Польше необходимо военное присутствие НАТО из-за возможной российской агрессии. Как подчеркнул Дуда, американская база в этом случае может стать «оплотом» в возможном конфликте.