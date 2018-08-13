Эксперт: Политика «шарашит» турецкую лиру, как и рубль

Тюрколог в эфире НСН отметил, что напряженные отношения между Анкарой и Вашингтоном оказывают влияние на курс турецкой лиры.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединённые Штаты Америки в стремлении нанести Анкаре «удар в спину». Об этом турецкий лидер заявил, выступая по национальному телевидению. По словам Эрдогана, нет никакого разумного объяснения для такого недружественного отношения со стороны союзника по Североатлантическому альянсу. Президент также призвал граждан не переживать за судьбу национальной валюты. Он пообещал, что курс турецкой лиры установится на обоснованном с точки зрения рынка курсе.

В конце прошлой недели национальная валюта Турции обновила очередной исторический минимум на отметке 6,41 лиры за 1 доллар. На ситуации сказываются напряженные отношения между Анкарой и Вашингтоном. Белый дом требует освободить арестованного в Турции евангелистского пастора Эндрю Брансона. Турция отказывается выполнить это требование, обвиняя арестованного в поддержке террористов. США в ответ ввели санкции против двух турецких министров - юстиции и внутренних дел. Кроме того, президент США Дональд Трамп объявил о повышении в два раза пошлины на сталь и алюминий из Турции.

Тюрколог, доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов отметил в эфире НСН, что лира уступает свои позиции доллару под давлением политического фактора, также как и рубль.

«Укрепление доллар к лире носит ситуативный характер. Ничто в Турецкой экономике не провоцировало эту ситуацию. Это во многом связано с претензиями Соединённых Штатов и неуступчивостью нынешнего руководства Турции - прежде всего, в вопросах покупки вооружения, позиция по «Турецкому потоку». Посмотрите, что происходит с рублём. Его тоже шарашит, и тоже каких-то экономических причин серьёзных для этого никто из финансовых аналитиков не видит. В Турции примерно та же ситуация. Однако Эрдоган - резкий, порывистый, более склонный к сиюминутной реакции на действия, которые ему кажутся антитурецкими. Поэтому ситуация там имеет более импульсивный характер. Для Турции доллар играет большую роль в экономике, чем для России. Однако есть один очень серьёзный стабилизирующий фактор. Турция – ключевой игрок на южном фланге НАТО. Заменить там турецкую армию на сегодня пока невозможно. США хочется, чтобы Турция постояла некоторое время в «углу» и осознала свои неправильные действия. Эффективность этих мер весьма сомнительна», - подчеркнул эксперт в эфире НСН.

Ранее в понедельник, 13 августа, Совет по банковскому регулированию и надзору Турции в связи с резким падением лиры решил задействовать ограничения для отечественных банков по валютным сделкам с лирами. Кроме того, Центральный банк республики начал выделять дополнительную ликвидность национальных банковским структурам.