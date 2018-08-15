Эксперт: Сакральное свиноводство Дании играет на руку евроскептикам

Специалист РАН в эфире НСН назвал символом европейской дезинтеграции решение Дании построить стену на границе с Германией под предлогом защиты от диких кабанов.

Дания до конца 2019 года отгородится стеной от Германии. Министерство охраны окружающей среды Королевста окончательно одобрило этот проект, чтобы не допустить распространение африканской чумы свиней через диких кабанов. Как информирует Deutcshe Welle, стоимость проекта оценивается в 11 миллионов евро. Ограждение протянется от Ваттового моря до фьорда Фленсбург.

Как отмечает немецкая международная общественная телерадиокомпания, целый ряд экспертов сомневаются в эффективности этой меры. Скептики опасаются, что забор только повредит диким животным. Кроме того, критик считают, что строительство стены потворствует антимиграционным настроениям.

С такой оценкой в эфире НСН согласился заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.

«Я думаю, что здесь есть элемент борьбы с миграцией, что тоже немаловажно, но и элемент борьбы с эпизоотиями. Эта стена будет многофункциональной. В целом заборы стали уже реальностью Европы. Венгрия строит заборы против мигрантов, Австрия. Процесс пошёл, как выражался Михаил Горбачёв. Видимо и до севера Европы тенденция дошла. Что касается свиней, то для Дании это не просто отрасль сельского хозяйства, а практически сакральная сфера деятельности, которой они покланяются, которую они любят, холят и лелеют», - отметил эксперт.

Константин Воронов также связывает планы Дании по строительству стены с общеевропейской тенденцией на размежевание:

«Турбулентность в ЕС нарастает. Евроскептики, противники европейской интеграции поднимают голову и приходят к власти. Например, правительство Италии уже такое, Венгрии. В мае 2019 года будут выборы в Европарламент, которые могут привести к усилению фракций евроскептиков. Кроме того, в следующем году должен завершиться Брексит, тоже неизвестно с каким итогом. Очень сложная ситуация. Помимо прочего стена носит психологический характер. Шенгенская система открытых границ, свободного перемещения людей, идей, товаров – одно из завоеваний евроинтеграции. Отказываться и фактически разрушать эти свободы - идти против основополагающих принципов объединённой Европы», - отметил эксперт.

Константин Воронов, также усмотрел исторический аспект в решении Дании отгородиться от Германии забором.

«Помните, как мы радовались, когда окончилась холодная война, мы говорили, что падут все стены, в том числе берлинская. Не прошло 25 - 27 лет, как всё опять повторяется. Какая слабая память у человечества! Как оно падко на все эти приманки и всё возвращается на круги своя. Можно только вздымать руки и говорить, что человечество ничему не научилось за свою историю. Человек, мягко говоря, слаб, а его слабости воспроизводят всё это в стенах», - резюмировал собеседник НСН.

Свиноводство - одно из основных составляющих датской экономики, его доля в экспорте страны достигает 5%. При этом в Дании до сих пор ни разу не фиксировались случаи африканской чумы свиней, подчеркивает телеканал TV2, ссылаясь на данные ветеринарной службы королевства. Та же самая ситуация – в Германии. Вместе с тем, в восточных странах ЕС в начале 2018 года это заболевание среди животных приобрело характер эпидемии. Немецкий крестьянский союз на этом фоне потребовал отстрела 70% диких кабанов в Германии.