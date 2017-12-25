Эксперт – о неформальном саммите СНГ: РФ обсудит вопросы Молдавии и Приднестровья

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Владимир Евсеев в эфире НСН предположил, что в повестку саммита также могут войти вопросы безопасности и вовлечения Украины в деятельность на территории СНГ.

Неформальная встреча глав государств - членов СНГ состоится завтра, 26 декабря, в Москве. Как напоминает ТАСС, такие саммиты проходят, как правило, без официальной повестки. В их рамках также проводятся двусторонние и трехсторонние встречи глав государств содружества. Источник отмечает, что за последние 12 лет состоялось 10 неформальных саммитов СНГ, а также одна неформальная встреча лидеров стран содружества в неполном составе.

Заместитель директора Института СНГ, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Владимир Евсеев в эфире НСН заявил, что на повестке может оказаться ряд вопросов, которые требуют серьёзного обсуждения. В их числе, проблема борьбы с исламским радикализмом.

«Это актуально для тех государств, которые не являются членами ОДКБ. Я не знаю, будет ли представлен на этом саммите Туркменистан, но для него вопрос ослабления афганского давления и повышения мер безопасности обсудить было бы полезно. Я вообще считаю, что в рамках Содружества Независимых Государств необходимо усиливать сотрудничество в борьбе с терроризмом. Проблемы безопасности на этом саммите, предполагаю, будут обсуждаться», - отметил собеседник НСН.

К тому же, по словам эксперта, может быть затронут вопрос о вовлечение Украины в деятельность на территории СНГ. Эта мера поможет как-то снять российско-украинское напряжение.

«РФ хотела бы, чтобы Украина более активно работала на территории СНГ и не создавала при этом никакие антироссийские блоки. Через страны СНГ идёт значительный реэкспорт украинских товаров на территорию России. И РФ заинтересована в том, чтобы этот процесс уменьшить или хотя бы контролировать», - подчеркнул заместитель директора Института СНГ.

Также Владимир Евсеев добавил, что в рамках саммита могут обсуждаться укрепление различного рода интеграционных проектов.

«Например, есть транспортный коридор "Север-Юг". В нем участвует Азербайджан – член СНГ, но там может принять участие и Казахстан. Есть такие проекты, которые представляют интерес для разных государств, которые не входят ни в Евразийский экономический союз, ни в какие-то другие объединения. Поэтому Россия выступает за то, чтобы на пространстве СНГ укреплять экономические связи. А в виду того, что в РФ наблюдается некоторый рост экономики, это будет подталкивать к её росту на всём пространстве СНГ. Также, полагаю, Россия могла бы обсудить вопросы, связанные с Молдавией и Приднестровьем», - заявил собеседник НСН.

Резюмируя, эксперт выразил уверенность в том, что СНГ – это площадка, которая себя не изжила.

«У неё ест своё место, может быть, просто не такое широкое. И у СНГ нет альтернативы в решении некоторых вопросов, особенно среди тех членов, которые не входят в состав более тесных интеграционных объединений. Думаю, что официальных заявлений на этом саммите не будет, речь идёт о выработке некоторых решений», - заключил Владимир Евсеев.

Напомним, последняя неформальная встреча глав государств - участников СНГ состоялась 8 мая 2015 года в Кремле и была посвящена празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.



