Эксперт о ЧВК: Охранные структуры способны захватить целую страну

Президент Академии реальной политики в эфире НСН выступил за принятие закона о частных военных компаниях.

В Кремле не обсуждается тема возможного изменения правового статуса частных военных компаний. «Такой темы на повестке нет сейчас», —заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что бойцы частных военных компаний из России подали в Международный уголовный суд в Гааге иск против организаторов этих структур. Как подчеркнул Песков, де-юре в России нет таких юридических лиц как частная военная компания, поэтому, по его словам, этот вопрос относится к компетенции Министерства обороны.

Ранее стало известно, что бойцы российских частных военных компаний, а также ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает. Об этом сообщил Радио Свобода председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев. По его словам, текст обращения был принят на общероссийском офицерском собрании, которое прошло в воскресенье, 18 ноября. Документ поддержали делегаты из 52 регионов России, которые представляют 18 общероссийских и межрегиональных общественных организаций.

Авторы обращения настаивают, что ЧВК якобы намеренно не предоставляют правового статуса, чтобы государству не пришлось выплачивать компенсации, например, в случае ранения или гибели бойца. Потери ЧВК, по данным ветеранских организаций, составляют сотни человек. Власти считают их добровольцами, которые отправились воевать на свой страх и риск.

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов выступил в эфире НСН за то, чтобы законодательно разрешить в России деятельность частных военных компаний.

«Путь к цивилизованному государству – ничего не оставлять в серой зоне. В первую очередь ЧВК могут понадобиться для охраны различных объектов, строек, для сопровождения грузов в непростых местах, где есть опасность нападения со стороны боевиков, незаконных формирований. Это уже общемировая практика. Я не знаю такой ведущей военной державы, в которой не было бы ЧВК. Без них невозможна экономическая деятельность на межгосударственном уровне. В этом вопросе необходимы здравый смысл и политическая воля», - подчеркнул собеседник НСН.

Что касается участия сотрудников ЧВК в боевых действиях, то это отдельный, довольно, деликатный вопрос, отмечает Владимир Прохватилов.

«Сам термин «наёмники» означает незаконные военные формирования, которые за деньги где-то воюют. Однако, например, существует узаконенный иностранный легион во Франции. Скажем, в Сирии сформировано мощное подразделение из представителей постсоветских стран, которое успешно воюет. В России, помимо частных охранных предприятий, у каждой крупной корпорации, например у нефтяных компаний есть такие мощные охранные подразделения, что они способны завоевать среднюю европейскую страну», - отметил военный эксперт.

В России частные военные компании находятся вне закона, их участники могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье о наёмничестве. Между тем, последнее время представители власти высказывались за легализацию ЧВК. В частности, эту идею поддержал в одном из своих выступлений министр иностранных дел Сергей Лавров.