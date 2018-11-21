Эксперт о давлении на Интерпол: Вильнюс не устроит даже лучший мясник, если он - от России

Военный специалист из Вильнюса прокомментировал НСН антироссийскую риторику при выборах нового президента Интерпола.

Москва не считает, что новый глава Интерпола был выбран под давлением, хотя оно имело место и было беспрецедентным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Он выразил сожаление, что победил кандидат не от России, однако подчеркнул, что нет никаких оснований не соглашаться с этим результатом.

В среду, 21 ноября исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чон Ян был избран новым главой Международной организации уголовной полиции. Голосование состоялось на очередной Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае. Прежний глава Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку в октябре после того, как был задержан в Китае, где ему предъявлено обвинение в коррупции. На это пост претендовал также представитель России Александр Прокопчук. С 2011 года он возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России, а с 2016 года – занимает должность вице-президента Международной полиции. Его кандидатура считалась наиболее перспективной.

Против избрания представителя России выступили США, Литва и Украина. Группа американских сенаторов направила открытое письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на членов Генеральной ассамблеи Интерпола, чтобы Прокопчук не был избран. На Украине выступили отдельные представители нынешнего киевского режима. Дальше всех пошла Литва – её парламент (Сейм) принял специальную резолюцию, пригрозив выйти из Интерпола, если его главой будет избран представитель России.

Военный эксперт из Вильнюса Анатолий Иванов в эфире НСН отметил, что Вашингтон, Киев и Вильнюс в данном случае не заботили интересы Интерпола, это был всего лишь повод ещё раз «ущипнуть» Россию.

«Сегодня совершенно не важно, на какую должность будут выдвигать представителя России или гражданина РФ, хоть лучшего мясника, либо пивовара Земли. Всё равно Вильнюс будет против, мотивируя тем, что в России якобы нарушаются права человека, что она агрессивна и так далее. Это набор старых, поистёршихся «магнитофонных записей», которые всё ещё можно прослушивать. Даже, если россиянин стал бы руководителем Интерпола, Литва, как и Украина, никуда бы не делись. В противно случае, они бы показали цивилизованному миру, что склонны покрывать уголовных преступников, которых разыскивает тот же Интерпол. Разногласий внутри самой организации нет в принципе. Решения там принимают не отдельные страны, а целый ряд профессионалов самого высокого уровня – специалистов по парижскому праву. Кстати, генерал Прокопчук гражданин РФ, но по крови – украинец, уроженец Киева. Я достаточно хорошо знал его брата Игоря, который был главой украинской миссии в Литве. Вполне достойный человек, добросовестно исполнявший свои обязанности. В Литве это или забыли или не знали», - отметил собеседник НСН.

Анатолий Иванов также считает, что позиция Литвы обусловлена ещё одним подводным камнем.

«Вильнюс любит давать прибежище тем выходцам из России, которым достаточно сказать, что их преследуют по политическим мотивам. В самом начале декабря в литовской столице состоится очередной форум «Свободная Россия». Туда съедутся, в том числе, люди, которыми неплохо было бы заняться Интерполу. Самая звонкая, на слуху фамилия – бывший адвокат Pussy Riot Марк Фейгин. Согласно российской Фемиде, он – финансовый махинатор и уголовный преступник. Однако Вильнюс считает его неким политическим оппозиционером. Ради этого всё и затевалось, чтобы прикрыть таких, как Фейгин, Ходорковский», - подчеркнул эксперт.

Вице-президент Интерпола, представитель России Александр Прокопчук продолжит работу на своем посту, его полномочия истекают в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной организации уголовной полиции.

Высший орган Интерпола — генеральная ассамблея, которая проводится ежегодно, на ней принимаются основополагающие решения по работе Интерпола, избирается руководство. Постоянным рабочим органом является генеральный секретариат. С 2014 года его возглавляет представитель Германии Юрген Шток. Именно этот орган по требованию национальных центральных бюро выпускает специальные бюллетени, содержащие информацию о конкретном преступлении.

Президент Интерпола исполняет представительские функции. Он также должен контролировать соответствие деятельности организации решениям генассамблеи и исполкома.