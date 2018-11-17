Эксперт: Литва расплачивается гречкой за русофобию

Руководитель информационного проекта BALTNEWS.lt рассказал НСН, почему Литва боится российской гречки.

Литовские фермеры бьют тревогу по поводу грандиозного урожая гречки в России. Троекратное его увеличение в 2018 году обрушило закупочные цены на эту культуру в Литве. По данным департамента таможни, в этом году республика импортировала более 15 тысяч тонн гречки на 3 миллиона евро. Почти вся она поступает из России, сообщает агентство BNS. В прошлом году Литва закупила около 14-и с половиной тысяч тонн российской гречки.

Глава информационного проекта BALTNEWS.lt Анатолий Иванов отметил в эфире НСН, что литовские фермеры сейчас расплачиваются за необдуманную поддержку в 2014 году антироссийских санкций.

«Тогда ведущие литовские экономисты злорадствовали: без помощи Европы и в частности Прибалтики, эта гигантская страна умрёт с голоду. Тем не менее, ситуация выправилась, российское сельское хозяйство поднимается. Чем она всегда гордилась: производство зерна и масличных культур, гречихи – всё это возрождается, экспорт растет. А такие мелкие производители, как наши – несут убытки. Сельскохозяйственное производство в Литве – зона риска. Удача последнее время отворачивается – то африканская чума свиней, то птичий грипп, то большие урожаи в России. Каждый фермер в Литве работает на свой страх и риск. Одно время было выгодно сажать рапс для производства биотоплива – все поля были им засеяны. Несколько лет назад выросла потребность в гречке – начали засаживать поля этой культурой. Но тут в России поспел гигантский урожай гречки. Себестоимость этого товара в России меньше, поэтому зерно и гречка выигрывают конкурентную борьбу, в том числе, на рынке балтийских стран», - заявил собеседник НСН.

Анатолий Иванов также отметил, что Литва импортирует гречку и пшеницу в основном из России и Белоруссии, причём соотношение здесь примерно 3:1. При этом вопрос поставки данных культур приобрёл политическую окраску.

«Наши «патриоты» восприняли закупки гречки и пшеницы в России очень болезненно. Они спрашивают правительство и бизнес: а почему вы закупаете у агрессивной России и её вассала, а не у нашей братской Украины? Ответа на этот вопрос нет. Когда политику ставят впереди экономики, это всегда кончается плохо для последней», - заключил эксперт.

Ранее в прессе появились сообщения, что литовская фирма Agrokoncernas, которая принадлежит лидеру правящей в республике партии Союз крестьян и «зеленых» Рамунасу Карбаускису, через посредника приобретает удобрения у российской компании «Минудобрения» Аркадия Ротенберга. В отношении этого бизнесмена действуют ограничения, введённые Евросоюзом и США. На этом фоне «Союз Отечества — Христианских демократов Литвы» потребовал от премьер-министра Саулюса Сквернялиса дать оценку действиям Agrokoncernas.