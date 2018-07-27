Эксперт: КНДР жестко потребует от США предоставить безопасность

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН в эфире НСН рассказал, что КНДР до сих пор в одностороннем порядке выполняют обещания.



Северная Корея передала США останки 55 военнослужащих, которые погибли во времена Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом рассказали в Белом доме. Самолёт уже доставил останки погибших на авиабазу Осан, сообщил командующий военным контингентом США в Южной Корее генерал Винсент Брукс. В свою очередь, президент США Дональд Трамп поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына за этот шаг, сообщает Газета.ру.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в эфире НСН рассказал, что в США с особым вниманием относятся к возвращению останков погибших солдат.

«Этот жест оценят. Американцы к этому относятся с повышенным вниманием», - отметил эксперт.

Однако, по словам Александра Воронцова, в скором времени Пхеньян может потребовать ответные шаги со стороны США.

«КНДР сейчас приступила к исполнению своих обещаний [по денуклеаризации], но всё это происходит пока в одностороннем порядке (например, они взрывают ядерный полигон). Со стороны США пока нет ответных шагов. Это настораживает. Американцы говорят в свойственной им манере, что всё это пока незначительные шаги, что надо больше. Это подход известен ещё по Ираку. Когда в Ираке была военная инспекция, оно всю страну объездило, не нашла химическое оружие, но говорила, что подозрения всё равно остаются. Трудно сказать, как долго такой процесс будет продолжаться. Лично мне кажется, что северяне могут более жёстко требовать выполнить какие-то встречные действия со своей стороны в плане предоставления безопасности», - заключил в эфире НСН Воронцов.

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорили о передаче останков американских военный во время встречи в Сингапуре, которая прошла в июне 2018 года, сообщает «Свободная Пресса» .

В начале июля некоторые СМИ рассказали, что программа ядерного разоружения Северной Кореи оказалась под вопросом. По сведениям журналистов, над вопросом задумались после переговоров руководства КНДР с госсекретарём США Майком Помпео.