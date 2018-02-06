Эксперт: Грузия дежурно возмутилась из-за сближения РФ с Южной Осетией

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В эфире НСН Владислав Шурыгин назвал ожидаемой гневную реакцию Тбилиси на включение подразделений Вооруженных сил Южной Осетии в состав ВС РФ.

В Грузии усмотрели угрозу региональной стабильности в решении президента РФ Владимира Путина ратифицировать включение подразделений Вооруженных сил Южной Осетии в состав ВС России. Как заявил советник президента Грузии по внешним вопросам Тенгиз Пхаладзе, таким образом «еще больше осложнится хрупкая ситуация в плане стабильности не только в Грузии, но и во всем регионе».



В эфире НСН главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин назвал заявление грузинской стороны дежурной реакцией на действия России.

«Очевидно, что Грузия ничего в этом случае не может ни изменить и как-то повлиять.Открытое признание Россией подразделений южноосетинской армии как фактически автономной части наших вооруженных сил - это очередной вызов, на который они не могут не реагировать. Это дежурное заявление», - считает эксперт.

Накануне, 5 февраля, президент РФ подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики в состав Вооруженных сил РФ. Теперь граждане Республики будут проходить службу на законных основаниях и в добровольном порядке в составе четвертой российской военной базы, сообщает ТАСС. Также предусмотрено, что граждане, прошедшие военную службу в вооруженных силах одной из сторон, освобождаются от призыва на военную службу в армию другой стороны.

Госдума России ратифицировала соглашение между РФ и РЮО 24 января текущего года, пишет «Взгляд». Парламент Южной Осетии ратифицировал документ в июле 2017 года.

После вооруженного конфликта в 2008 году Грузия называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями».