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Политика

Эксперт: Американцам не в первой пугать Россию ядерными ударами

28 Февраля 2018 в 17:45
Эксперт: Американцам не в первой пугать Россию ядерными ударами
Владимир Прохватилов в эфире НСН разъяснил опасения Лаврова о возможной ядерной войне США с Россией.

Глава российского МИДа Сергей Лавров на Конференции по разоружению в Женеве обвинил Пентагон в том, что он готовят вооруженные силы европейских стран к применению тактического ядерного оружия против России. Как сообщает ТАСС, министр указал, что это нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН заявил, что опасения Лаврова имеют под собой почву, так как США неоднократно нарушали договоры с Россией.

«В учениях США варианты применения тактического ядерного оружия отрабатываются, это несомненно. Так же, как и с нашей стороны. Поскольку такое оружие стоит на вооружении, нужно отрабатывать варианты его применения. И в данном случае речь идет о том, что американские военные хотят расширить круг военнослужащих, которые обладают навыками обращения с таким оружием. Да, это противоречит подписанным договорам, но это уже не первый такой случай. Американцы идут на нарушение различных договоров с Россией, это, прежде всего, психологическое давление. Но в политике имеют значение не намерения, а возможности. И если офицеры стран НАТО будут обладать навыками применения ядерного оружия, то нашим военным тоже придется учитывать, что возможный ареал применения тактического ядерного оружия увеличивается, и соответствующим образом отвечать», - сказал он.

Выступая на конференции, Лавров также напомнил о предусматриваемом обновленной ядерной стратегией США повышении роли ядерного оружия, в том числе путем создания и развертывания маломощных зарядов.
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