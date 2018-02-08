Эксперт: Алиев решил «вернуть» Ереван перед выборами

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев

В эфире НСН политобозреватель предположил, что очередные заявления президента Азербайджана в адрес Армении не вызовут серьезной эскалации конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанцы должны постепенно приближаться к своей стратегической цели по «возращению» себе Еревана. Выступая на съезде правящей партии «Йени Азербайджан», на котором Алиев был выдвинут кандидатом в президенты на предстоящих выборах, он призвал жителей не забывать о своих исторических землях.



В эфире НСН журналист, политический обозреватель (Армения) Айк Халатян напомнил, что это далеко не первое подобное заявление главы республики. На этот раз поводом стали выборы президента, которые намечены на 11 апреля сего года, считает эксперт.

«Уже многие годы высшее руководство Азербайджана, в том числе Ильхам Алиев, заявляют о претензиях не только на территории Нагорного Карабаха, но и на территорию Республики Армения. Эти заявления случаются регулярно и не только в преддверии выборов. Скорее всего, это нужно рассматривать, как часть давнего Карабахского конфликта», - отметил Халатян.

Новое выступление Алиева, как считает политический обозреватель, не приведет к эскалации конфликта.

«Возможно, в период выборов в апреле небольшая эскалация будет происходить. Но мне кажется, что сейчас предпосылок для масштабной войны или крупной эскалации пока нет», - сказал он.

Главный союзник Азербайджана - Турция - также не станет мотивировать и подталкивать главу Азербайджана к резким шагам, убеждён эксперт.

«На данный момент, учитывая, что Турция тесно координирует усилия в Сирии с Россией, мне кажется, что турки займут нейтральную позицию или будут стараться успокоить Азербайджан. Хотя Турция, однозначно, поддерживает Азербайджан. Руководство двух стран открыто заявляет, что они являются союзниками. Во время апрельской войны 2016 года (вооруженное столкновения между непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой – прим. НСН) единственной страной в мире, которая открыто поддержала эскалацию конфликта и напряженности, была именно Турция», - напомнил Халатян.

Говоря об исторических землях, Алиев, вероятно, имел в виду XVI век в истории Еревана. В этот период территория нынешнего города неоднократно переходила от Персии к Османской империи, в то время, как Азербайджан был провинцией обоих государств.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается с 1988-го года после того, как Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Армянские и азербайджанские источники имеют различные точки зрения на историю региона.

Последние масштабные боевые столкновения в Нагорно-Карабахской республике произошли 2 апреля 2016 года. В июне 2016 года в Санкт-Петербурге, по инициативе президента РФ Владимира Путина состоялась встреча глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна, где обсуждались пути решения карабахской проблемы.