Экс-советник президента: Путин и глава МАГАТЭ обсудили недостатки СВПД

Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН пояснил НСН, что сделка с Ираном не лишена недостатков.

Владимир Путин встретился в Сочи с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкией Амано в рамках десятого международного форума «Атомэкспо». Они обсудили вопросы взаимодействия России и агентства.

Бывший советник президентов России по ядерным вооружениям, главный научный сотрудник сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Владимир Дворкин пояснил НСН, что основной темой встречи была ситуация вокруг Ирана.

«Встреча Путина с Амано может только в очередной раз удостоверить, что Иран выполняет все требования Всеобъемлющего плана действий. Путин захотел еще раз убедиться в том, что уже раньше заявлял директор МАГАТЭ. Трамп, который вышел из этой сделки, на мой взгляд, совершил противоправное и необдуманное действие», - отметил собеседник НСН.

При этом он признал, что сам этот план не лишен недостатков.

«Во-первых, срок его действия ограничен десятью годами. Когда его действие закончится, Иран может в течение года-двух сделать первую ядерную бомбу. Если план будет разрушен уже сейчас, то это произойдет еще раньше. Второй недостаток состоит в том, что в план не включены ограничения на разработку и испытания баллистических ракет большой дальности. Но переговоры шли в течение 11 лет, они были сложными, насыщенными массой компромиссов. С другими условиями он бы мог вообще не состояться. Поэтому целесообразно попытаться заключить новое соглашение, но при этом не трогать существующее», - заключил эксперт.

Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заключенного «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций против Ирана, действие которых было приостановлено в результате сделки.