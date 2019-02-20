Экс-советник министра Израиля: Путин и Нетаньяху обсудят сдерживание Хезболлы

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля и экс-консул в эфире НСН рассказал, когда будет назначена новая дата встречи президента РФ и израильского премьера.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенёс визит в Россию по внутриполитическим причинам. Сообщают РИА Новости. Встреча должна состояться через несколько дней. Точная дата пока неизвестна.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН рассказал об изменениях в повестке переговоров Путина и Нитаньяху.

«Сегодня Путин и Нетаньяху будут в телефонном разговоре назначать новую дату встречи. Но на повестке дня в первую очередь будет стоять Ливан. Не Сирия, потому что Россия уже смотрит в сторону Ливана. Ведь Роснефть подписали колоссальные договора на 20 лет на развитие газа и нефти в Иране. Россия заинтересована в том, чтобы все было тихо и спокойно. Да и мы в этом заинтересованы. Наш нефтепровод в Европу будет проходить через территории Ливана. Россия теперь будет сдерживать Хезболлу, несмотря на то, что ее не считают террористической организацией. Путин уже предупредил Нетаньяху о смене первого вопроса», — рассказал Векслер.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должны были встретиться 21 февраля. По сообщению пресс-службы Кремля, ключевым вопросом переговоров должно было стать двусторонние сотрудничество, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, Нетаньху и Путин планировали обменяться мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии.