Экс-министр обороны США признал в Москве глупость Белого дома

Уильям Перри усомнился в разумности руководства США во время своего визита в Москву, передает спецкор НСН.

Бывший министр обороны США Уильям Перри приехал в Москву для презентации своей новой книги «Мой путь по краю ядерной бездны». Во время беседы на тему предотвращения ядерной катастрофы, Перри в жесткой форме раскритиковал политику администрации Трампа в отношении России и Китая, передает специальный корреспондент НСН Алёна Якушова.

«Китай и Россия представляют собой необычное партнерство. Было бы очень глупо со стороны США предпринимать какие-либо действия, сближающие Россию и Китай. Но кто знает, может быть, мы действительно настолько глупы», - заявил Перри.

Экс-министр также раскритиковал давление США на КНДР. По его мнению, подобная политика может спровоцировать Пхеньян на ядерный удар.

«У Северной Кореи серьезный ядерный арсенал, созданный для защиты страны от внешних угроз. Они никогда не используют его без провокации, потому что они не суицидальны. В любом случае, КНДР проиграет ядерную войну, но в процессе погибнут миллионы людей. Нужно искать более разумный путь, как поступать с этой страной», - посоветовал он.

Уильям Джеймс Перри (родился 11 октября 1927 года) - министр обороны США с 3 февраля 1994 года до 23 января 1997 года. Ныне является членом Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.