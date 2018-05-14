Экс-министр экономики: Совмещать сразу две должности Силуанову будет непросто

Андрей Нечаев в эфире НСН рассказал, зачем и.о. министра финансов предложили должность первого зампреда правительства.

Исполняющий обязанности министра финансов РФ Антон Силуанов, чью кандидатуру премьер-министр Дмитрий Медведев предложил на пост первого вице-премьера по экономике и финансам, заявил о возможности совмещения двух должностей, сообщают «РИА Новости». По его словам, никаких назначений пока не было, и окончательное решение будет принимать президент РФ Владимир Путин.

Отметим, что ничего нового в совмещении должности министра и вице-премьера не будет. Александр Лившиц занимал пост министра финансов и заместителя председателя правительства в 1996-1997 годах, а Алексей Кудрин совмещал эти должности с 2000 по 2011 год с перерывом с 2004 по 2007 год, когда он не был вице-премьером, но оставался во главе Минфина.

В эфире НСН глава партии «Гражданская инициатива», бывший министр экономики Андрей Нечаев рассказал, зачем этот опыт могут повторить с Силуановым.

«Это ключевое министерство. Сейчас намечаются изменения в политике, связанной с большими дополнительными расходами, что, безусловно, усилит межведомственную борьбу за ресурсы. Видимо, было принято решение повысить статус министра финансов, который будет играть в этом процессе ключевую роль», — предположил Нечаев.

По мнению бывшего министра экономики, исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов справится с дополнительным назначением на пост первого заместителя председателя правительства РФ.

«Силуанов, безусловно, опытный аппаратчик. Он уже много лет работает в системе государственной власти, практически всю жизнь в министерстве финансов. Он человек очень профессиональный, поэтому я думаю, что он справится. Хотя, наверное, на первых порах ему будет непросто, потому что круг его обязанностей существенно расширится. Он будет отвечать не только за балансирование бюджетных средств, но и за экономический рост, а это задачи часто конфликтные», — сказал Нечаев.

Напомним, 7 мая премьер-министр Дмитрий Медведев огласил список своих кандидатов в будущий кабмин. По данным источника «РИА Новости», первое заседание нового правительства состоится уже 17 мая.