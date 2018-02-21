Экс-депутат Рады: Порошенко любыми способами избежит дачи показаний по делу Януковича

Владимир Олейник выразил НСН недоумение по поводу допроса Порошенко в режиме видеоконференции.

Киевский суд разрешил президенту Украины Петру Порошенко дать показания по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции. Как сообщает «Интерфакс», защита Януковича выступила категорически против допроса Порошенко в режиме видеоконференции, назвав это позором для президента Украины

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил НСН недоумение по поводу решения суда.

«Я понимаю, Янукович – он дает показания в режиме видеоконференции, потому что он в России. Почему то же самое будет делать Порошенко, я не понимаю. Но думаю, что и эта видеоконференция под угрозой. Пресс-служба заявила, что могут быть перерывы в допросах. Однако в Конституции прописано равенство граждан перед законом. Оказывается, Порошенко равнее других. Думаю, если Порошенко увидит, что дело дрянь, не исключаю, что заминируют суд или еще что-то придумают, чтобы быть в суде, но не участвовать», - предположил он.

Бывший парламентарий пояснил, что к президенту Украины есть множество вопросов.

«Например, как у нас появилось два президента: один, который не подал в отставку, и другой - Порошенко. О его поездке в Крым, когда его, будущего главу государства, люди отказались слушать и гнали в шею. Почему Донбасс, который не участвовал в выборах президента и парламента, должен выполнять их указы?», - перечислил собеседник НСН.

Напомним, Виктор Янукович обвиняется на Украине в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность страны.