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Политика

Джабаров пообещал наказать делегатов ОБСЕ в случае нарушения законов РФ в Крыму

30 Июля 2018 в 09:34
Джабаров пообещал наказать делегатов ОБСЕ в случае нарушения законов РФ в Крыму

Сенатор в эфире НСН напомнил ОБСЕ, что для въезда на территорию Крыма нужно получить российскую визу.

Делегация из ОБСЕ может посетить Крым. Во всяком случае, такой визит планирует Бюро по демократическим институтам и правам человека организации (БДИПЧ ОБСЕ). Однако приехать в республику они собираются после получения приглашения со стороны Киева, чтобы проверить ситуацию с соблюдением прав человека, сообщают «Известия».

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН предупредил о пресечении любых попыток нарушения российского законодательства со стороны делегатов ОБСЕ (слушайте аудио).

«Во-первых, В ОБСЕ должны понимать, что бы они ни заявляли, Крым – это субъект Российской Федерации. Чтобы въехать в Крым, надо получить визу РФ. Что на это скажут украинцы, пусть решают сами сотрудники ОБСЕ. Во-вторых, они должны понимать, что на территории Крыма действуют законы РФ. При их нарушении в любом варианте будут приняты самые строгие административные меры, в том числе если будут нарушены правила пребывания, какие-то акции, которые не совместимы с нашим законодательством. Они будут пресечены», - заявил НСН сенатор.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошёл референдум, во время которого большинство жителей высказалось за присоединения полуострова к России. После этого произошло воссоединение региона с РФ, сообщает RT. Украина и многие страны Запада этот факт не признают. В Киеве и вовсе считают это аннексией.

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