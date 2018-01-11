Джабаров: ПАСЕ напрасно пытается воспитывать Россию

В эфире НСН сенатор поддержал решение Госдумы не направлять делегацию от России на январскую сессию ассамблеи.

Российская делегация не поедет на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая пройдет в январе текущего года. Об этом заявил заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой в четверг, 11 января. Решение нижней палаты парламента, по словам вице-спикера Госдумы, связано с нарушением ПАСЕ одного из существенных условий работы российской стороны.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН, что российская сторона не заинтересована в участии в работе ПАСЕ на условиях, когда её пытаются «воспитывать и поучать».

«У нас одно условие – изменение регламента (ПАСЕ – прим. НСН). Если государству будет предоставлено право свободного участия без непонятного какого-то подтверждения. Поскольку этого в регламенте пока не произошло, нет оснований для нашего возвращения. Поэтому я полностью поддерживаю высказывание Петра Толстого, он абсолютно прав. Если для того, чтоб нас опять начали воспитывать за то, что мы не совершали, или поучать, мы не хотим (участвовать в работе ПАСЕ – прим. НСН)», - заявил сенатор.

Консультации с европейскими коллегами при этом, как заявил Петр Толстой, будут продолжены, сообщает RT. В апреле 2014 года российская делегация в ассамблее лишилась основных полномочий в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. В регламент ПАСЕ должны были быть внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации.