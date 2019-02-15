Дискуссионный Сурков и скандальный феминизм в Telegram-каналах

НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.

Топ-1: Reebok: особенности российского феминизма

Рекламная кампания фирмы Reebok в России наделала много шума в конце прошлой недели. На скандальном плакате в соцсетях компании было написано «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Провокационный фрагмент практически сразу был удален из Instagram компании, но обсуждение продолжается до сих пор. Слоган, использованный на плакате, разошелся мемами и вызвал в основном негативную реакцию среди авторов Telegram.

«338» смотрит на рекламу через призму законодательства: «Компания Reebok выпустила изображение с призывом к генедерному сексуальному насилию. Достаточно современно, интересно что думает на эту тему суд?».

«Беспощадный пиарщик» считает: «Коммерческий феминизм, представляющий ее как девушку, вынужденную приседать на чьи-то лица для доказательства своей состоятельности - это не феминизм вовсе».

Международное руководство Reebok заявило, что рекламная кампания не прошла окончательное согласование британским офисом. Главред журнала Esquire Cергей Минаев отказывается в это верить: «Каждый, кто немного знаком с принципами ведения большого бизнеса, понимает, что никого «он сам» не существует в природе. Все эти концепции сто раз «питчят», триста раз смотрят на них «аут оф зе бокс», потом ещё пятьсот раз правят - переправят и только после этого запускают».

«Красный Сион» о реальных проблемах женщин в России: «Просто у нас в соцсетях сбита оптика, и всё это кажется какой-то важной повесткой. Если взять основную массу женщин, то там две главных проблемы: невыплаты алиментов (80% отцов, не живущих с детьми, или не платят алименты вовсе, или платят не в полном объёме) и домашнее насилие со стороны мужчины. Ну а дальше идут проблемы «общегендерные» - бедность, бесправие, невозможность получить базовые социальные гарантии, и т.п.».

«АДЕКВАТ» комментирует русофобские заявления из интервью уволенного ведущего специалиста Reebok по маркетингу Александра Голофаста: «На Украине с такими способностями героя, конечно, оторвут з рукамы. Но что-то подсказывает, что рано или поздно в том или ином новом качестве всплывет все же здесь, потому что здесь размер кормушек совсем другой. И вот к тому, где именно всплывет, считаю правильным, когда всплывет, вглядеться в лупу. Как минимум - чтобы уяснить, у кого окажется так хорошо с дефицитом брезгливости».

Топ-2: Сурков как повод для дискуссий





Статья помощника президента РФ Владислава Суркова «Долгое государство Путина» стала громким интеллектуальным событием недели. Известные эксперты и политики откликнулись на неё в СМИ, социальных сетях и даже в эфире федеральных ток-шоу. Рассуждения о судьбе российской политической системы не могли оставить безразличными телеграм-каналы. Они активно обсуждали публикацию Суркова и причины её появления в текущий момент.

«Вертушка_АТС1» отмечает: «Текущая неделя оказалась чрезвычайно богата программными текстами. Еще не закончилась среда, а на нас уже обрушились и статья помощника президента В.Суркова, и развёрнутый ответ ему от В.Жириновского, и онлайн-колонка премьер-министра Д.Медведева, и M.Горбачев с новым анализом привычной для себя темы современных рисков ядерной войны. У такого интеллектуального всплеска, несомненно, должны быть объяснения. И они необязательно сводятся к приближающемуся ежегодному посланию В.Путина».

«КАК-ТО ВОТ ТАК» пишет: «Статья Суркова — это «послание» тому, кто в марте огласит перед Федеральным собранием свое собственное Послание. Статья-исповедь, статья-признание, статья-покаяние с очевидным сигналом «верните меня в игру, я всё понял и исправился». Пресловутый «трансфер власти» и его приближение осознали все, а потому вписаться необходимо — и вот Юрьевич «вписывается», предлагая идеологию и стратегию «долго путинского государства» нести в массы».

«ОКОЛОКРЕМЛЯ» видит за публикацией запрос на диалог разных общественных групп: «Статья Владислава Суркова «Долгое государство Путина» стала прологом к политическим дискуссиям о взаимоотношениях между властью и народом. Как оказалось, тема была выбрана предельно острая: социологи фиксируют процесс усилившейся фрагментации российского общества и отчуждения социальных групп друг от друга».

«Медиатехнолог» связывает всплеск публицистики Суркова с утратой прежнего влияния: «Очередной ли это приступ графоманства или попытка показать свою верность Вождю, гадают сегодня все политологи страны, но ответа нет ни у кого из них. <...> Суркова поистине жаль, ведь теперь, чтобы заслужить каплю внимания к своей персоне ему приходится выпускать подобные опусы, а не встречаться с Путиным лично, как это было раньше».

«ИА «Стекломой»» вспоминает предыдущую статью помощника президента и последствия публичных размышлений для другого российского чиновника: «Имеет право Сурков на высказывание такой точки зрения публично? Да. Конечно. Вне зависимости от того, кажется его идея свежей или нет, нравится вам или нет. Может она вообще, хорошая. А может и нет. Почему никто не замечает, что между исполнением "но если ты не мент заберут и тебя" и вот этим тамплиерским по своей сути опусом прошло всего два месяца? Володин помнится покинул Администрацию после ну очень странного интервью о Примакове. Но Сурков не Володин. Разным людям дозволительны разные вещи. В том числе в рамках жанровых моделей».

Топ-3: Кремлевские игры в Казани





Владимир Путин принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета в Татарстане. Мероприятие было посвящено реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». Заседанию предшествовала открытая двухчасовая дискуссия президента с представителями бизнеса, общественниками и ОНФ. К Госсовету президент присоединился только в финальной части. Путин сообщил чиновникам об озвученных на предыдущей встрече проблемах и заявил, что государство займется вопросами обманутых дольщиков и будет осуществлять мониторинг ставок по ипотеке.

Блогер Максим Кононенко комментирует заявления Владимира Путина о переходе на банковское финансирование жилищного строительства: «Если закрыть долевое строительство, тогда куча застройщиков накроется медным тазом. Настоящих застройщиков, такие тоже, как ни странно, бывают. А застройщики, как и сетевые ритейлеры, дают тот самый рост ВВП. И вот вы такой президент и вам надо выбрать: или рост ВВП или обманутые дольщики. Путин выбирает дольщиков».

«Суеверная демократия» о призыве президента России привлекать граждан к обсуждению проектов благоустройства до старта и вовлечению жителей в процесс: «Конкретнее это уже не сформулировать, теперь главное, чтобы руководители регионов эти предложения взяли на вооружение. Именно они будут в первую очередь реализовывать проект на местах. Молодым архитектурным бюро приготовиться - сейчас посыпятся предложения».

Автор канала «ЭКСПЕРТ» отмечает: «Сразу видно, народ собрался дела обсудить, проблемы порешать, перспективы построить. Сразу видно: у кого какое настроение, настрой. Внешний вид людей собравшихся показателен: кто загорел, кто - нет; кто в дорогих одеждах от "Версаче", а кто просто с "Большевичкой" пришёл...».

По мнению канала «НЕЗЫГАРЬ», Госсовет в Казани продемонстрировал реальное положение региональной элиты в российской политической системе: «Татарские элиты нескрываемо делают ставку на Собянина как главный политический проект федерализации и политической системы. Ставка осмысленная и определенная. С этим всем придется считаться. Но и в этой конструкции татарская элита уже не младший партнер коалиции. <…> по ресурсному обеспечению и политическому весу способны конкурировать с кремлевскими и силовыми группировками».

Татарский телеграм-канал «Шалтай-Бабай» не согласен с таким утверждением: «Татарские элиты не могут делать ставку на одного Собянина. Это многовекторная игра и ставка татарских элит сейчас на постоянное повышение собственной капитализации, которая будет главным их активом после Кремлевского транзита».

Топ-4: Инвестфорум в Сочи: скепсис или предубеждение?





Вопросы реализации нацпроектов также стали флагманской темой и особенностью повестки сочинского форума, где субъекты РФ традиционно представляют проекты в поиске инвесторов. Повышенное внимание организаторов было уделено основным задачам по 12 стратегическим направлениям. Авторов телеграм-каналов интересовали не суммы возможных контрактов на реализацию предлагаемых из года в год проектов, а сказанное в кулуарах и курьезные заявления чиновников.

Канал «Политджойстик» пишет о тренде, обозначенном в ходе национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА», которая была вручена в рамках форума (её победителем стал проект моста через реку Пур на Ямале): «Федеральный центр недвусмысленно намекает, какие инициативы губернаторов будут поддержаны в текущих условиях. Когда дороги и мосты не просто строят, а делают это еще и за деньги бизнеса, экономя федеральный бюджет. В случае с ямальским мостом профит и для бюджета, и для людей: они больше не отрезаны от цивилизации бурной северной рекой. И весь этот коктейль абсолютно бесплатно».

«Мейстер» комментирует прозвучавшее в кулуарах заявление вице-премьера Дмитрия Козака, что рыночные механизмы не допускают снижения цен на бензин в России: «Довод тем более интересный, что, например, в США с ноября 2018 по февраль 2019 цены на бензин снизились с $0,81 до $0,68 за литр. Получается, рыночные механизмы в США работают в одном направлении, а в РФ - в другом. <…> Разумеется, вице-премьеру неловко признавать: цены на бензин в стране растут независимо от цены нефти потому, что правительство и 4 НК между собой так договорились. Но зачем же на рыночные механизмы кивать? Они тут совершенно не при чем».

«Readovka» комментирует заявление Минкульта о создании культурных нормативов для школьников, согласно которым они должны будут посетить определенное количество спектаклей, выставок: «С первого взгляда, идея здравая. Но будет ли она работать за пределами МКАДа? <...> Откуда у региональных (а тем более сельских) школ возьмутся средства на спектакли/кино/музеи? У регионов нет денег на банальное содержание самих школ – количество образовательных учреждений в маленьких населенных пунктах за последние 20 лет сократилось в 2 раза».

«ТОП Бизнес» пишет о заявлении представителя Центробанка по привлечению волонтеров в регионах для выявления финансовых пирамид: «Похоже робот, запущенный ЦБ для поиска недобросовестных дельцов в сети Интернет не справляется с этой задачей. Ранее сообщалось, что "ловлей на живца" и поиском создателей пирамид займется специальная программа, созданная регулятором».

«Мышь в овощном» саркастично комментирует заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что ведомство изучает опыт Японии, где люди с «широкой талией» (избыточным весом) нежелательны для национальной системы здравоохранения: «Подсказка Анне Юрьевне: гораздо продуктивнее оценивать соответствие индивида нормам национальной политики по результатам обмера не талии, а черепа».

Топ-5: «За аграрное лобби!»





Именно этой фразой завершается видео, на котором запечатлена вечеринка бывших правительственных чиновников на борту частного самолета. Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, бывший пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и экс-глава Минсельхоза Александр Ткачёв «навеселе» поют песню из репертуара коллектива «Золотое Кольцо» Надежды Кадышевой. Появление видео совпало с выемкой документом в крупнейших агрохолдингах России сотрудниками ФСБ и ФНС. Видео прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который не нашел в нем «ничего зазорного» и заявил, что вопрос о том, как видео появилось в сети находится вне его компетенций.

Телеграм-канал «Baza», выступивший первоисточником видео, раскрывает личность четвертого участника видеозаписи: «Похожая на бывшего руководителя протокола Правительства РФ Марину Ентальцеву. Она отвечала за организацию командировок, встреч и всего-всего в Белом доме и окрестностях».

Канал «URA.RU» c коротким комментарием о связи событий: «Говорят, слитое в сеть видео с пьющими на борту Дворковичем, Тимаковой и Ткачевым и обыски у агрофирм - звенья одной цепи. Идет передел аграрного рынка, таким образом пытаются сбросить Ткачева. Кто заказчик - пока неясно».

«РИАN» иронизирует: «Надо быть проще — самим отдыхать, другим не мешать. Иногда, если душа требует, и 50 грамм опрокинуть не грех. Как сказал о таких состояниях духа Дмитрий Песков — ничего в этом нет зазорного. К тому же, они там все экс. Экс-зампред правительства, экс-пресс-сек, экс-министр. С горя бухают!».

Уральский блогер Сергей Колясников в канале «Zergulio» пишет: «Ролик снят весной 2018 года — еще до утверждения президентом нового состава правительства РФ. Тогда Ткачев лишился поста главы Минсельхоза, а Дворкович - должности вице-премьера».

Канал «Байки из Спасской Башни» выдвигает иную версию даты съемки: «Когда был снят этот ролик, неизвестно. Однако, часть его героев не так давно могла одновременно находиться в Париже. 10 февраля снимок из французской столицы появился в Instagram Натальи Тимаковой. 12 февраля в Париже также находился и Дворкович».