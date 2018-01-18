Депутат: Украина хочет узаконить войну против своего народа

Адальби Шхагошев в эфире НСН высказал мнение, для чего нужен Киеву этот закон о реинтеграции Донбасса.

Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса. Как сообщает ТАСС, за него проголосовали 280 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Парламентарии не стали вносить в документ положение о денонсации Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. За него проголосовали только 104 нардепа.

Член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев в эфире НСН высказал мнение, для чего нужен Киеву этот закон.

«Украинская сторона хочет узаконить войну, которую ведет против собственного народа. Нет никакого другого объяснения, на мой взгляд. Они заявляют, что «Донбасс наш», принимают закон, что могут применять военные силы в мирное время. С другой стороны, российских войск там нет. Точка. Если бы российские войска там были, ни один украинский солдат бы нос туда не сунул. Ни один снаряд бы в эту сторону не летел бы», - сказал он.

В законе о реинтеграции Донбасса неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей названы «временно оккупированными территориями», а действия России названы «агрессией против Украины».