Депутат: РФ ответит на включение Украины и Грузии в НАТО военными базами у границ США

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне в эфире НСН рассказал, что Россия также может разместить более серьёзные ракетные установки у границ с этими странами.

Россия соразмерно ответит на развёртывание новых военных баз у границ РФ и размещении соответствующей инфраструктуры. Об этом 19 июля заявил президент страны Владимир Путин на совещании послов и постоянных представителей. По словам российского лидера, «коллегам», которые «играют на обострение» и стремятся включить Грузию или Украину в НАТО нужно подумать о возможных последствиях, сообщает RT.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что РФ будет искать новые площадки у границ с США, чтобы размещать там военные базы.

«Я думаю, что мы будет размещать более серьёзные ракетные установки непосредственно на границе этих государств (Украины и Грузии, если они вступят в НАТО – НСН). Соответственно, мы будем находить новые площадки размещения военных баз в непосредственной близости с США. Другого варианта у нас не существует», - заявил депутат.

По словам Александра Шерина, Киеву и Тбилиси лучше было бы сохранить нейтралитет.

«Конечно, задача НАТО заключается в том, чтобы втянуть как можно больше государств в свой альянс, чтобы собирать с них мзду, быть ближе к нашим границам. Народ Украины и Грузии должен влиять на руководство своих стран, чтобы они не подавали соответствующих заявок на вступление в НАТО или отозвали их. Это будет дикость, если Украина с Грузией будут в союзе военным сопротивлением с РФ. Через многие поколения это будет отменено и осуждено, но сейчас это может привести к тяжёлым последствиям. Никогда территория страны, которая добровольно допустила к себе чужие войска, не могла так быстро и безболезненно от них освободиться. Грузия и Украина могли бы быть нейтральными государствами и обеспечить себе право самостоятельно принимать решения», - заключил в эфире НСН Шерин.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве разрабатываются санкции против Украины. В частности в черный список могут попасть несколько сотен физических и юридических лиц, среди которых будут чиновники и бизнесмены. В качестве ограничительных мер могут быть заблокированы их активы и запрещён вывод капитала, сообщает «Русская планета» .