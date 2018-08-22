Депутат: Это Латвия и Эстония должны России денег!

Алексей Чепа в эфире НСН прокомментировал решение Эстонии и Латвии потребовать от России возмещения ущерба от «советской оккупации».

Министры юстиции Латвии и Эстонии договорились взыскать с России компенсацию за «советскую оккупацию». Высокопоставленные представители двух стран во время встречи в Риге, посвященной столетию обоих государств, заявили об особом осмыслении исторического наследия. Министры указали на наличие человеческих жертв, понесенных за время «советской оккупации», и обговорили юридические детали для осуществления последующих действий по этому вопросу и возможные меры на уровне ООН.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил НСН, что такими заявлениями прибалтийские политики пытаются завоевать себе дешевый авторитет (слушайте аудио).

«Нельзя не обращать внимание на заявления политиков, которые искажают историю. Нужно просто показать цифры: что было в Прибалтике до вступления в Советский Союз, и что стало с Прибалтикой после. Сколько Советский Союз вложил в эти республики для того, чтобы поднять экономику, промышленность, сельское хозяйство. Все мы знаем, что уровень жизни в этих республиках был всегда выше, чем в других республиках Советского Союза. Поэтому если сделать простой баланс, то окажется, что они должны денег. Ну не надо, это смешно! Новая волна политиков пытается завоевывать тем самым себе дешевый авторитет», - заключил он.

Руководство России неоднократно отмечало нелепость заявлений об «оккупации», так как страны Прибалтики вошли в состав СССР на договорной основе. МИД РФ подчеркивал, что между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий.