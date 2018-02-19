Деполитизацию Кремля назвали очередным прожектом Жириновского

ФОТО: Владимир Жириновский // РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бывший глава службы протокола президента в эфире НСН заявил, что на данный момент перенос администрации страны в Новую Москву нереален.

Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский пообещал перенести администрацию главы страны в Новую Москву в случае своей победы на выборах. По его словам, туда же стоит отправить Госдуму, правительство и все министерства и ведомства. Как убеждён политик, Кремль должен превратить в место для экскурсий, в то время как в Новой Москве можно построить более современные здания. С такими идеями Жириновский 19 февраля выступил во время презентации «теневого правительства ЛДПР» - чиновников, которые в случае победы политика на выборах станут министрами, сообщают РИА Новости.

Бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН посчитал заявление Жириновского популизмом.

«Я думаю, это очередной повод, чтобы засветиться. Придёт время – можно будет переоборудовать [другое здание]. У нас в довоенное и в послевоенное время ставился вопрос о строительстве центра государственного управления на Ленгорах, разрабатывались всевозможные дворцы. Но жизнь показывает, что это пока нереально. Есть много других проблем, которыми нужно заниматься. А это всё популизм», - считает собеседник НСН.

По словам Владимира Шевченко, Кремль является сакральным местом для каждого россиянина.

«Я думаю, что к Жириновскому нужно немножко поспокойней относиться. Он переносил уже многие организации. Это не новая вещь о переносе какой-то части [администрации из центра]. Если будет развиваться так, как есть, то, может, когда-нибудь что-нибудь и будет переноситься, чтобы немного разгрузить центр, но это не касается Кремля, потому что Кремль – это сакральная вещь для каждого россиянина. Там всегда находился “штаб” для руководителей нашего государства», - заключил Шевченко.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. В качестве кандидатов на высший пост страны зарегистрированы действующий глава России Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, журналистка Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов и другие. Всего за президентское кресло поборются 8 человек.