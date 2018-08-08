ЦИК одобрила заявки на проведение референдума впервые за 25 лет

В распоряжение НСН поступило официальное заявление председателя ЦИК России Эллы Памфиловой.

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации было одобрено три заявки на проведение референдума о пенсионной реформе. Об этом стало известно сегодня, 8 августа. Заявки были согласованы ЦИК России впервые за последние 25 лет. Вопросы для референдума были поданы инициативными группами. Первую группу возглавил кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов. От Подмосковья выступила президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова. В Алтайском крае инициатором стала партия КПРФ, которая выносит свой вопрос на голосование повторно. Первая формулировка была отклонена.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова объяснила причины, по которым было принято решение о проведении пенсионного референдума.

«Сегодня состоялось 174-е заседание ЦИК России, на котором были рассмотрены сразу три вопроса от инициативных групп о проведении референдума по пенсионной реформе. Подчеркну, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации считает, что наши граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том какой должна быть пенсионная система в стране. Поэтому впервые почти за 25 лет ЦИК России одобрил сразу несколько вопросов для возможного вынесения на референдум. Теперь дело за сбором документов инициативными группами», — сообщила Памфилова.

Законопроект о пенсионной реформе, ставший поводом для проведения референдума, был внесен в Госдуму 16 июня. Согласно документу, предполагается поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. К 2034 году возраст составит для мужчин 65 лет, а для женщин 63 года, пишет Ura.ru .

Напомним, последний референдум в России состоялся 25 апреля 1993 года. Он получил большую известность благодаря масштабной агитационной компании, которая была развернута в СМИ. В прошлый раз на референдум было вынесено четыре вопроса.