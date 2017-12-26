ЦИК назвал необоснованными упреки в связи с решением не допускать Навального к выборам

Центризбирком считает необоснованными упреки в связи с решением не допускать блогера Алексея Навального к выборам президента из-за судимости по тяжкому преступлению. Так председатель ЦИК Элла Памфилова ответила на критику со стороны либеральной общественности. Памфилова подчеркнула, что закон может быть несовершенным, но это не избавляет ЦИК от его исполнения. Накануне Центризбирком отказал Навальному в регистрации из-за того, что он лишён пассивного избирательного права. Оппозиционер намерен обжаловать это решение в Конституционном суде.



