Как Алексей Анатольевич и Ксения Анатольевна либералов попутали

Политики и общественные деятели либеральных воззрений рассказали НСН, как Навальный с Собчак еще больше запутывают их сообщество.

Вчера Центризбирком не принял подписи в поддержку выдвижения кандидатом в президенты России основателя Фонда борьбы с коррупцией и лидера незарегистрированной Партии прогресса Алексея Навального. Основанием стало наличие у него непогашенной судимости по тяжкой статье, что на 10 лет лишило его пассивного избирательного права. В ответ Навальный объявил о «забастовке избирателей» - бойкоте мартовских выборов. Одновременно он пообещал оспорить в Конституционном суде решение ЦИК. А сегодня комиссия приняла подписи в поддержку выдвижения кандидатом другого политика с либерального фланга - Ксении Собчак, которая призвала Навального стать ее доверенным лицом на выборах, потому что «общее дело важнее».

НСН спросила у политиков и общественных деятелей либеральных воззрений, что имеет больше шансов на успех: "бойкот" Навального или "общее дело" Собчак.

Бывший депутат Госдумы, основатель коалиции "Объединенных демократов" Дмитрий Гудков признался НСН, что сомневается в способностях Собчак:

«Что будет дальше, я не знаю, потому что в 2012 году, например, и Явлинского не допустили. Пустят ли в этот раз Явлинского, пустят ли Собчак… Она не получила еще регистрацию. У нее лишь приняли документы, теперь ей надо собирать подписи. Так что выводы можно будет сделать в конце января – начале февраля. Тогда мы поймем вообще, кто допущен до этих выборов. Потому что мы в Москве в одной повестке живем, а у страны другая повестка. Сейчас для всей страны более знаковая фигура - кандидат Грудинин (кандидат от КПРФ Павел Грудинин - НСН), нежели представители либерального, демократического фланга. А в Москве все будет зависеть от того, кого в конечном итоге зарегистрируют, какая будет избирательная кампания, вялая и неинтересная, или будет движуха... Сейчас сложно давать прогнозы. Выборы, в любом случае, принесут много сюрпризов», - заявил Гудков в эфире НСН.

Сам политик, однако, не намерен поддерживать ни Собчак, ни Навального. «У нас политический союз с «Яблоком», еще с выборов в Госдуму. Так что я в рамках своих возможностей буду поддерживать кампанию Григория Явлинского», - пояснил он.

То есть в любом случае для одного из видных представителей либерального фланга речь о бойкоте выборов не идет. Перед глазами у Гудкова недавняя кампания по выборам муниципальных депутатов в Москве, и он уверен, что работа на повышение явки – единственный шанс демократической оппозиции заявить о себе.

«Вот Навальный говорит: надо проводить забастовку. А что это такое? Вот была забастовка, бойкот избирателей в Екатеринбурге: [мэр города Евгений] Ройзман – один из самых популярных, мегапопулярный политик в Свердловской области. Его не зарегистрировали, был объявлен бойкот. Это не привело к протестам, это не снизило явку - то есть, никакого результата нет. Я не понимаю, что такое забастовка. Если мы сейчас будем бойкотировать, и наш избиратель не придет на выборы президента, то тогда Путин реально наберет 80%. Произойдет то, что произошло на выборах в Москве, когда мэрия «сушила явку». И в итоге, средняя явка по Москве на муниципальных выборах была 14,88%. То есть меньше 15%! Во всех районах, где явка была от 12% до 15%, вообще никто не прошел, кроме «Единой России». У них был 100-процентный результат. Там, где у нас явка была 20% и больше – центральные районы, там мы взяли большинство. А в некоторых районах вообще ни один единоросс не прошел. Я просто вижу, что явка без наших избирателей, это просто отдать Путину победу с разгромным счетом. И это не приведет ни к каким протестам, ни к каким позитивным результатам», - убежден Гудков.

А вот сам Евгений Ройзман, который в сентябре не смог принять участие в выборах губернатора Свердловской области, поскольку не прошел муниципальный фильтр, думает иначе. Он считает, что бойкот имеет смысл. Правда, обосновывает свое мнение мэр Екатеринбурга не с политических, а с бытовых позиций:

«Что касается призыва к забастовке и так далее – я бы это все проще объяснил. Скажите мне, вы знаете, кто выиграет выборы? Я знаю точно. И вы знаете. И еще 140 миллионов знают. А когда ты знаешь все задолго до того, как это произошло, ходить-то тогда зачем? Для чего ходить? Никакого смысла нет. Вот и всё!», - заявил Ройзман в эфире НСН.

А вот бывшая участница феминистской панк-группы Pussy Riot, соосновательница организации по защите прав заключённых «Зона Права» Мария Алёхина против любых бойкотов. Но, как водится, за радикальный протест:

«Я считаю, что протест должен радикализироваться. Должны быть массовые и индивидуальные акции протеста. Люди должны выйти на улицу», - заявила НСН активистка.

Правда, аккурат в день, когда Алексей Навальный принес в ЦИК 16 тысяч подписей в качестве обоснования своего выдвижения в президенты, руководитель Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин как раз это и сделал – вывел на Лермонтовскую площадь столицы три сотни москвичей в поддержку соратника. Больше, увы, не пришло. Да и на вердикте ЦИКа этот протест никак не отразился. Выходит, прав Дмитрий Гудков?

Но тогда, какие шансы у кандидатуры Ксении Собчак в либеральной части российского общества, чьи интересы она, по идее выражает?

«Это две совершенно разные истории. Когда Навальному Собчак предлагает ее поддержать, то ему проще поддержать Путина. Потому что это совершенно однозначные вещи, проще сделать это не через прокладку, а напрямую», - пояснил Ройзман.

И вот этот либеральный раздрай либеральных политиков крайне огорчает лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, в чем он признался НСН.

«Так или иначе, консолидация – это вещь более полезная, чем размежевание. Поэтому думаю, что Алексею Анатольевичу следовало бы принять это предложение Ксении Анатольевны. Мне очень обидно, что люди, которые выражают альтернативную точку зрения в нашей стране, никак не могут договориться и объединиться хотя бы по какому-то пункту. Это очень нам мешает», - посетовал музыкант.

При этом, сам Кортнев голосовать будет:

«Да, буду! Кандидатуру я вам сейчас не назову, это тайна. Но голосовать я пойду обязательно», - заверил он НСН.

Менее конкретным в своих упованиях оказался литератор Дмитрий Быков:

«Давайте дождемся итогов судов. Навальный собирается подать в суд. По итогам и стоит говорить. Пока еще события, на мой взгляд, нет. Можно говорить тогда, когда есть окончательный вариант решения избиркома. Сейчас этого окончательного варианта еще нет», - пояснил Быков в эфире НСН.

Хотя иллюзий на этот счет никто особо не питает. Ведь, Конституционный суд своим определением уже признал норму права, согласно которой Навальный лишен пассивного избирательного права, соответствующей Основному закону.

Но, пожалуй, лучше всего отношение либеральной общественности к заочному противостоянию Ксении Собчак и Алексея Навального выразил лидер «Машины времени» Андрей Макаревич:

«Двумя словами не отделаешься... Серьезный вопрос, который требует длительного развернутого ответа. Но мне, честно говоря, не хочется перед Новым годом на эту тему трындеть», - пояснил НСН свою политическую позицию Андрей Макаревич.

Сергей Подосёнов