Чем отдавать будете? США напомнили Порошенко о требованиях МВФ

Фото: economics.unian.net

Условия предоставления финансовой помощи от Международного валютного фонда с президентом Украины обсудил в телефонной беседе госсекретарь США Майк Помпео.

Президенту Украины Петру Порошенко напомнили о необходимости выполнять требования Международного валютного фонда. Этот вопрос обсуждался в ходе телефонных переговоров украинского лидера с госсекретарем США Майком Помпео.

Детали беседы привела официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт. По ее словам, Помпео поприветствовал принятие Киевом закона от антикоррупционном суде в июне этого года и закона о нацбезопасности, однако напомнил, что остается ряд нереализованных задач, передает РИА Новости.

Кроме создания антикоррупционого суда, от украинской стороны требуется, в частности, увеличить тарифы на газ для населения от 30 процентов до 60 процентов. Напомним, финансовую помощь о МВФ Украина получает с 2015 года. За это время из обещанных 17,5 млрд долларов в распоряжении Киева уже оказался 8,7 млрд долларов, пишут «Известия».

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что финансовые займы со стороны ЕС и Международного валютного фонда превратили Украину из государства в территорию без суверенитета в управлении.

«Продают все. Государства, страны уже нет, осталась территория. Собственных денег нет, производство угробили. Нужно иметь собственное производство, доходную часть бюджета, чтобы не просить деньги как попрошайки у всего мира. А когда подсадили на эту экономическую “иглу”, то и будут забирать все. Украину воспринимают как страну сырьевого придатка Европы. Точно также Международный валютный фонд – мы вам дадим миллиард на антикоррупционный суд, но при условии – в частности, уменьшения бюджетных затрат на образование, пенсии. Это уже вмешательство во внутренние дела государства, страна теряет суверенитет в управлении определенными отраслями», - отметил Олейник.

Отметим, что украинские депутаты не раз заявляли, что страна не может выполнить всех требований МВФ. Так депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович считает, что европейские страны «под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство» государства. Другой парламентарий - Юрий Бойко от «Оппозиционного блока» Юрий Бойко отметил что очередной кредит Международного валютного фонда для Украины вызовет социальный взрыв.