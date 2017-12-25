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Политика

Часть международных наблюдателей отказалась присутствовать на выборах президента России

25 Декабря 2017 в 06:58

Часть международных наблюдателей отказалась присутствовать на выборах президента России 18 марта 2018 года. В первую очередь, речь идет о Бюро по демократическим институтам и правам человека  ОБСЕ и мониторинговой миссии Европейского союза. Там пояснили, что у организаций нет единого мнения относительно принадлежности Крыма, поэтому было принято решение вовсе отказаться от работы на полуострове.  

Как пишет сайт NSN.FM, по сообщениям российского дипломатического источника, за голосованием в Крыму будут следить десятки международных экспертов, включая депутатов национальных парламентов стран — членов ЕС. Это будут люди, признающие легитимность воссоединения Крыма с Россией, отмечает RT.

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