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Политика

Царёв: Украина за четыре года после Майдана скатилась по всем фронтам

22 Февраля 2018 в 07:44
Царёв: Украина за четыре года после Майдана скатилась по всем фронтам

В эфире НСН бывший депутат Верховной рады оценил негативные последствия для украинцев от произошедшего в феврале 2014 года госпереворота.

Четыре года назад произошел государственный переворот на Украине, в результате которого к власти пришел Петр Порошенко. Верховная Рада приняла постановление о «самоустранении неконституционным способом» президента Украины от выполнения конституционных полномочий.

В эфире НСН бывший депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв подчеркнул, что последствия госпереворота оказали негативное влияние практически на все сферы жизни украинцев (слушать аудио).  

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«То, что мы сейчас наблюдаем, это падение Украины. Падение ВВП, разрушение государственности, снижение свободы слова, уровня жизни. Парадоксально, что в основном те слои населения, которые поддерживали Майдан, средний бизнес, представители самых пассионарных слоев общества первые сейчас уезжают за границу, покидают Украину. Есть небольшие плюсы - под воздействием мирового сообщества произошла некая децентрализация бюджета, шаг в сторону федерализации, местное управление на уровне городов получило больше денег. Но с учетом того, что сам бюджет резко провалился, это все равно сыграло в минус», - отметил Царёв.

Напомним, в результате кровопролитного противостояния в феврале 2014 года в центре Киева между участниками Евромайдана и правоохранительными органами, погибли более ста человек. По данным опроса ВЦИОМ, спустя четыре года после госпереворота 40 процентов участников опроса характеризуют отношения России и Украины как напряженные. Враждебными их считают 22 процента. При этом, как пишет «Свободная Пресса», 40 процентов положительно оценивают перспективы восстановления дружеских связей двух стран.

 

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