Царёв: Украина за четыре года после Майдана скатилась по всем фронтам

В эфире НСН бывший депутат Верховной рады оценил негативные последствия для украинцев от произошедшего в феврале 2014 года госпереворота.

Четыре года назад произошел государственный переворот на Украине, в результате которого к власти пришел Петр Порошенко. Верховная Рада приняла постановление о «самоустранении неконституционным способом» президента Украины от выполнения конституционных полномочий.

В эфире НСН бывший депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв подчеркнул, что последствия госпереворота оказали негативное влияние практически на все сферы жизни украинцев (слушать аудио).

«То, что мы сейчас наблюдаем, это падение Украины. Падение ВВП, разрушение государственности, снижение свободы слова, уровня жизни. Парадоксально, что в основном те слои населения, которые поддерживали Майдан, средний бизнес, представители самых пассионарных слоев общества первые сейчас уезжают за границу, покидают Украину. Есть небольшие плюсы - под воздействием мирового сообщества произошла некая децентрализация бюджета, шаг в сторону федерализации, местное управление на уровне городов получило больше денег. Но с учетом того, что сам бюджет резко провалился, это все равно сыграло в минус», - отметил Царёв.

Напомним, в результате кровопролитного противостояния в феврале 2014 года в центре Киева между участниками Евромайдана и правоохранительными органами, погибли более ста человек. По данным опроса ВЦИОМ, спустя четыре года после госпереворота 40 процентов участников опроса характеризуют отношения России и Украины как напряженные. Враждебными их считают 22 процента. При этом, как пишет «Свободная Пресса», 40 процентов положительно оценивают перспективы восстановления дружеских связей двух стран.