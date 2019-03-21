Без семьи, без мандата. Грудинин прошел мимо Думы

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Решение КПРФ передать бывшему кандидату в президенты, директору «Совхоза имени Ленина» мандат депутата Госдумы, ставший вакантным после смерти нобелевского лауреата Жореса Алферова, Центризбирком не поддержал.

Без мандата остался Павел Грудинин. Как заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, проверка Федеральной налоговой службы показала, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по списку КПРФ летом 2016 года Грудинин не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов, хотя и подал в ЦИК уведомление, что не владеет счетами в банках за рубежом и иностранными финансовыми инструментами. По словам Булаева, человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может. Грудинин, который не является членом КПРФ, баллотировался в подмосковной региональной группе списка, он занимал девятую строчку среди 22 кандидатов.

Вакантный депутатский мандат вместо Грудинина в ближайшее время получит коммунист из Красноярска. «14-дневный срок, который есть у партии для передачи мандата, истек. Теперь это право Центральной избирательной комиссии - передать мандат. Это [будет] Петр Медведев, депутат Законодательного собрания Красноярского края, первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ», - сообщил член ЦИК Евгений Шевченко. Коммунисты уже заявили о намерении обжаловать в суде решение ЦИК. Подготовка уже началась, - заявил ТАСС зампред ЦК партии Дмитрий Новиков.

В Кремле отказ Грудинину в депутатском мандате комментировать не стали. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вопросы передачи мандатов – «целиком и полностью прерогатива ЦИК». Уклонился он и от ответа на вопрос, а почему же наличие зарубежных счетов не стало помехой для участия Павла Грудинина в прошлогодних президентских выборах.Стоит отметить, что участие в президентских выборах стало для Павла Грудинина успехом только с точки зрения второго места по их итогам (с гигантским отставанием от победителя). Со всех остальных сторон – одни потери. И скандал с зарубежными счетами, и миллиардные тяжбы с собственными сотрудниками, и лишение депутатского мандата в подмосковном Видном. Еще и тылы подвели: Павел и Ирина Грудинины развелись прошлым в 2018 году после 37 лет брака. И вот сегодня бывшая супруга обратилась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность. Как сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах, «заявительница считает, что ее экс-супруг является влиятельным человеком в сфере бизнеса, обладает серьезным финансовыми возможностями и административным ресурсом, и поэтому опасается за свою жизнь и здоровье», - заявили собеседники агентства.

Без семьи, без мандата. «Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты»…

Всеволод Нерознак