Без семьи, без мандата. Грудинин прошел мимо Думы

Вакантный депутатский мандат вместо Грудинина в ближайшее время получит коммунист из Красноярска. «14-дневный срок, который есть у партии для передачи мандата, истек. Теперь это право Центральной избирательной комиссии - передать мандат. Это [будет] Петр Медведев, депутат Законодательного собрания Красноярского края, первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ», - сообщил член ЦИК Евгений Шевченко. Коммунисты уже заявили о намерении обжаловать в суде решение ЦИК. Подготовка уже началась, - заявил ТАСС зампред ЦК партии Дмитрий Новиков.
Стоит отметить, что участие в президентских выборах стало для Павла Грудинина успехом только с точки зрения второго места по их итогам (с гигантским отставанием от победителя). Со всех остальных сторон – одни потери. И скандал с зарубежными счетами, и миллиардные тяжбы с собственными сотрудниками, и лишение депутатского мандата в подмосковном Видном. Еще и тылы подвели: Павел и Ирина Грудинины развелись прошлым в 2018 году после 37 лет брака. И вот сегодня бывшая супруга обратилась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность. Как сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах, «заявительница считает, что ее экс-супруг является влиятельным человеком в сфере бизнеса, обладает серьезным финансовыми возможностями и административным ресурсом, и поэтому опасается за свою жизнь и здоровье», - заявили собеседники агентства.
Без семьи, без мандата. «Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты»…
Всеволод Нерознак