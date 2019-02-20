Без новых горизонтов. Экс-советник администрации президента о послании Путина

Экс-советник управления президента России по внутренней политике рассказал НСН, чего оиждать от послания главы государства Федеральному собранию.

В среду, 20 февраля президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Мероприятие начнется в 12.00 по московскому времени в Гостином дворе. Эксперты полагают, что в этом году Владимир Путин затронет темы, касающиеся отношений России и Белоруссии, Курильских островов, ситуации с мусором и космоса. Кроме того, российский лидер может не обойти вниманием и такие актуальные вопросы как Арктика, национальные проекты и волонтерство.

Экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев предположил в эфире НСН, что в целом послание Путина будет касаться развития идей, заявленных год назад (слушайте аудио).

«После прошлого послания мы на протяжении года двигались по тому пути, который был намечен. Соответственно в этом послании мы увидим развитие тех идеей и прорывной идеологии, новые детали, механизмы и так далее. Вряд ли сейчас будут объявляться какие-то новые великие горизонты и какие-то новые идеи», — отметил политолог.Напомним, в прошлом году большая часть послания президента касалась новейшего российского вооружения. В частности были показаны кадры с испытаний тяжёлой межконтинентальной ракеты «Сармат», высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал», лазерного оружия и других.