Без ЕСПЧ и со смертной казнью — о минусах выхода России из СЕ

Дипломат Николай Платошкин объяснил НСН, что может повлечь исключение РФ из международной организации.

В дипломатическом ведомстве страны заявили о возможности выхода России из Совета Европы. Замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Илья Субботин назвал непростой ситуацию с членством России в международной организации. Он подчеркнул, что решение может принимать только единственный орган — Комитет министров иностранных дел Совета Европы, пишет РИА «Новости». «Ситуация серьезная, риск выхода или исключения России из Совета есть», — отметил дипломат.

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в эфире НСН усомнился, что Россию могут исключит из международной организации.

«Никто нас оттуда не собирается исключать, я не знаю, что придумал этот замдиректора. Мы все время были нужны в ПАСЕ, чтобы нас мочить. Они нас долбили по Чечне, по Абхазии, по делу Магнитского. Им был нужен мальчик для битья. И когда они лишили право голоса, чтобы мы не возражали, а мы не стали платить, то они сильно озаботились. Была же инициатива возвращения России права голоса. Так они с двух раз не могли принять это решение. В общем, вопрос об исключении России из ПАСЕ в принципе не стоит. Он даже никем не вносится – ни Украиной, ни Прибалтикой, ни кем-то еще», - заявил он.

Собеседник НСН отметил, что выход России по собственной инициативе из Совета Европы маловероятен. По его словам, это не окажет существенной роли на положение страны, однако обычные граждане будут лишены некоторых возможностей, в частности возможности обращения в Европейский суд по правам человека. Более того, теоретически, в России может быть возобновлена смертная казнь.

«Россия сама тоже не будет выходить. А что это может дать? Мы ратифицируем целый ряд европейских конвенций, в том числе конвенцию в Европейском суде о правах человека. Это орган в совете Европы, куда обращаются много наших граждан, которые не могут найти справедливость в российских судах. И часто эту справедливость получают только там. Для граждан выход России из СЕ может означать, что эта последняя судебная инстанция исчезнет. Плюс все члены Совета Европы обязаны не применять смертную казнь. Россия после своего присоединения в 1996 году ввела на смертную казнь мораторий. Она у нас формально есть, но временно не применяется. Так что у нас после выхода из СЕ теоретически может возобновится смертная казнь. Это уже будет зависеть только от нас. Лично я против возобновления смертной казни независимо от того, члены мы Совета Европы или нет», - заметил он.

Платошкин напомнил, что с 2017 года Россия частично заморозила часть выплат в бюджет ПАСЕ, требуя полностью восстановить полномочия делегации в Ассамблее. Ряд российских парламентариев лишился прав из-за позиций по Крыму в 2014–2015 годах. Работать по ратификации конвенционных документов РФ не прекращала.

«Россия заявила, что она выплатит деньги, как только вернет право голоса. Когда американцы подняли восстание против британской короны в 18 веке, у них был лозунг «No taxation without representation» - (). На них ввели налоги английские чиновники без учета мнения парламентов этих колоний. Таким образов они заявили, что если их не будут слушать, они не будут платить деньги. Собственно говоря, Россия действует по американскому образцу. Вернут нам право голоса, как есть у всех – мы будем платить. Это их сильно озаботило. Россия достаточно много платит в ПАСЕ. ПАСЕ находится на грани банкротства. Не весь Совет Европы, а именно парламентская ассамблея. Но это их проблема, они сейчас мучаются, как бы вернуть нам эти права и не потерять лицо. Ну и черт с ними, пусть работают», - подытожил дипломат

Ранее ПАСЕ назвала предпринятые Москвой меры по приостановке выплат причиной финансовых трудностей. Организация на 9% заморозил свой бюджет, дефицит которого составил 1,5 миллиона евро. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд отмечал, что Комитет министров может рассмотреть вопрос об исключении страны, если она не платит взносы два года. Россия подойдет к этому сроку в конце июня 2019 года. В феврале сообщалось, что РФ рассчитывает на помощь Финляндии в разрешении кризиса в ПАСЕ.