Австралия не видит угрозы со стороны Китая и России

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Австралия не рассматривает Россию и Китай в качестве стран, представляющих угрозу для ее безопасности. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишом, сообщает ТАСС.



Министр пояснила, что Канберра дистанцировалась от разработанной Пентагоном новой стратегии национальной обороны, в которой Москва и Пекин названы более серьезной, чем терроризм, угрозой миру и безопасности. Бишоп напомнила, что Австралия продолжает тесно работать с Китаем, в частности, проводить совместные военные учения, и продолжит это делать.

Ранее в обновлённой Стратегии национальной обороны США, Китай и Россия подрывают международный порядок изнутри, а также не соблюдают правила Всемирной торговой организации, сообщает «Свободная Пресса».