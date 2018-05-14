Армянский политолог: Пашинян не должен повторить ошибок Саакашвили

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В эфире НСН Александр Искандарян рассказал о перспективах взаимоотношений Армении и России при новом премьер-министре.

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться также динамично, как раньше. Об этом российский лидер сообщил в ходе встречи в Сочи с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



В эфире НСН директор Института Кавказа, армянский политолог Александр Искандарян назвал риторику переговоров ожидаемой и предположил, что главным показателем взаимоотношений двух стан станут первые решения Пашиняна в новой должности.

«Трудно было ожидать заявлений другого типа. Понятно, что господин Пашинян уже в Ереване заявлял о том, что будет продолжать развивать благоприятные отношения с Россией. Странно было бы, если бы Путин другим образом на это реагировал. Как реально будут дальше развиваться отношения – это мы увидим в дальнейшем по реальным шагам», - считает эксперт.

Политолог отметил, с Арменией, как одной из постсоветских стран, у России традиционно складывались добрососедские отношения. «У каждой страны (постсоветской – прим. НСН) есть своя специфика. Даже в рамках Евразийского экономического союза очень разные для Москвы взаимоотношения. С Минском – это одно, с Бишкеком – другое, с Казахстаном – третье. С Арменией отношения у России до сих пор демонстрировали достаточно хорошую динамику. Думаю, что эта динамика будет продолжаться», - сказал Искандарян.

Эксперт также убежден, что Пашинян не повторит ошибок Михаила Саакашивили, который, будучи избранным в 2004 году президентом Грузии, также встречался с главой российского государства, но впоследствии отношения между странами серьезно испортились.

«Я не вижу оснований, по которым это может произойти. Грузия имела сложности во взаимоотношениях с Россией до Саакашвили, еще во времена Шеварднадзе. Напомню, заявление о том, что Грузия хочет стать частью НАТО, было сделано при Шеварднадзе. Это было некоторое продолжение и развитие политики, которая была в Грузии. Во взаимоотношениях России с Арменией такого фактора не было. И смену власти в Армении, которая проходит, диктует исключительно внутриполитический генезис. А внешняя политика при этом не обсуждалась вообще», - пояснил собеседник НСН.

В ходе переговоров Путин также отметил, что Россия рассматривает Армению как ближайшего партнера и союзника в регионе, пишет Газета.ру. Ранее стало известно, что Путин в Сочи на саммите ЕАЭС также встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко, главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, отмечает RT.

Напомним, Пашинян был избран премьер-министром Армении 8 мая. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов (при необходимом минимуме в 53 голоса), против – 42. Нужного количества голосов лидеру оппозиции удалось набрать не с первого раза - 1 мая его поддержали лишь 45 парламентариев. Его избранию предшествовали массовые акции протеста, которые начались в Армении 13 апреля. Протестующие требовали отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, который в итоге покинул свой пост. Исполняющим обязанности главы правительства был назначен Карен Карапетян, против которого также высказались митингующие.