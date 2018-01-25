Арбатова понадеялась дожить до президента-женщины

Общественный деятель заявила в эфире НСН, что влияние женщин на российскую политику становится все заметнее.

В президентской кампании впервые принимают участие сразу три женщины – Ксения Собчак, Екатерина Гордон и Ирина Волынец. Как заявила накануне секретарь Центризбиркома Майя Гришина, это рекорд для выборов главы государства в России.

Общественный деятель Мария Арбатова указывает, что влияние женщин на российскую политику становится все заметнее, хотя в успех ни одной из трех кандидаток не верит.

«Наша Конституция гарантирует равноправие. И особенно приятно, что Центризбиркомом руководит не просто женщина, а Элла Памфилова – первая женщина, которая баллотировалась в России в президенты в 2000 году. Я, по счастью, работала в ее штабе и с гордостью смотрю на то, что сейчас даже работа Центризбиркома изменилась. Что касается кандидатов, то перспектив у них, конечно, никаких. Но сам по себе выход из стандартов, которые – Жириновский, Зюганов – двести лет в одной и той же позе, радует. Что касается мировой политики, то в цивилизованных странах давно уже женщины сидят на постах первых лиц государства», - заметила она в эфире НСН.

Арбатова надеется, что женщина станет президентом России в обозримом будущем.

«Наша проблема, во-первых, в патриархальном хвосте, во-вторых, в том, что кандидат известен задолго до выборов и он не женщина. В целом, у нас, конечно серьезных политических игроков – женщин, практически нет. Тех, кто мог бы серьезно баллотироваться на пост президента. Хочется верить, что я еще доживу до того, чтобы проголосовать за президента женщину»,- заключила она.

Напомним, первой женщиной, которая подала в ЦИК документы для выдвижения, стала журналистка Ксения Собчак. Она уже собрала необходимое число подписей для того, чтобы быть зарегистрированной в качестве кандидата в президенты.