Американские ученые дали оценку ядерному потенциалу КНДР

Американские ученые оценили ядерный потенциал Северной Кореи. По их мнению, в распоряжении КНДР может быть порядка 20 ядерных боеголовок, сообщает РИА Новости.



Кроме того, КНДР может располагать материалами для производства еще 60 боеголовок. «Возможно, что у Северной Кореи есть ядерные боеголовки для ракет меньшей дальности, таких как «Нодон»», - уточняется в статью Ганса Кристенсена и Роберта Норриса в журнале «Бюллетень ученых-ядерщиков».

Ранее в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты больше не могут откладывать решение проблемы с КНДР, сообщает Газета. ру.

На днях президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заверил, что Вашингтон продолжит оказывать максимальное давление на Пхеньян для денуклеаризации Корейского полуострова, отмечает RT.