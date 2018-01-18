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Политика

Американские ученые дали оценку ядерному потенциалу КНДР

18 Января 2018 в 09:15
Американские ученые дали оценку ядерному потенциалу КНДР

Американские ученые оценили ядерный потенциал Северной Кореи. По их мнению, в распоряжении КНДР может быть порядка 20 ядерных боеголовок, сообщает РИА Новости.

Кроме того, КНДР может располагать материалами для производства еще 60 боеголовок. «Возможно, что у Северной Кореи есть ядерные боеголовки для ракет меньшей дальности, таких как «Нодон»», - уточняется в статью Ганса Кристенсена и Роберта Норриса в журнале «Бюллетень ученых-ядерщиков».

Ранее в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты больше не могут откладывать решение проблемы с КНДР, сообщает Газета. ру.

На днях президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заверил, что Вашингтон продолжит оказывать максимальное давление на Пхеньян для денуклеаризации Корейского полуострова, отмечает RT.

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