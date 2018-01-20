Make America Great Again. Чем закончился для Трампа год на посту президента

Эксперты в эфире НСН назвали главные победы и поражения американского лидера.

20 января 2017 года состоялась инаугурация Дональда Трампа в качестве 45 президента Соединенных Штатов. Таким образом сегодня исполняется ровно год, как он находится на своем посту. Победа Трампа на президентских выборах, с одной стороны, оказалась для многих большой неожиданностью, по некоторым сведениям, в том числе и для самого Трампа. С другой стороны, приход в Белый дом человека, совершенно нового для американской политической элиты, давал основания для серьезных изменений в политике США. Тем более, что у него самого планы были весьма амбициозные. НСН попросила экспертов подвести итоги первого года президентства Дональда Трампа.

Доктор политических наук, американист Дмитрий Евстафьев считает, что у него получилось не растерять экономические ожидания в американском обществе, несмотря на достаточно жесткую антитрамповскую пропаганду со стороны Демпартии.

«И притом, что реальный рост экономики не такой большой. Но высокие ожидания сохраняются в обществе, и это для него самое главное, потому что он приходил именно как внутриполитический президент, который решит застарелые проблемы США», - отметил он в эфире НСН.

С Евстафьевым солидарен президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

«Главное, что ему удалось выполнить – это состояние экономики: уменьшение безработицы, невиданный темп роста фондовых рынков. Для американских избирателей главное – экономика. Она находится в прекрасном состоянии», - сказал собеседник НСН.

Также, считает Евстафьев, президенту США удалось напугать европейцев до такой степени, чтобы они поняли, что прежнего формата отношений с США, одноканального, когда Вашингтон ради сохранения союзнических отношений будет готов на все, не будет.

«Но не до такой степени, чтобы европейцы сами пошли на какой-то серьезный разрыв с Соединенными Штатами. Европейцы ненавидят Трампа, но продолжают двигаться в фарватере Вашингтона. Это следует считать колоссальным успехом Трампа», - сказал страновед.

Однако первый год президентства Трампа отмечен и серьезными неудачами.

«Не получилось сформировать серьезный внутриполитический консенсус. Любой американский президент всегда гордился тем, что некоторые вопросы находятся в пределах бипартийного консенсуса в Соединенных Штатах. У Трампа в этом смысле нет ничего, кроме вопроса о том, что Россию надо давить дальше. Но он был консенсусным и до Трампа и будет после него. Ему расширить бипартийный консенсус расширить не удалось. Причем он начинает больше взаимодействовать, заигрывать с правыми демократами, чем со своей любимой Республиканской партией», - отметил эксперт.

Второе – он абсолютно проиграл ситуацию с Северной Кореей.

«Политический разгром, который был ему учинен Ким Чен Ыном, - это «Аргентина-Ямайка 5:0». Сейчас это не имеет значения, потому что главные вопросы – это внутриэкономические ожидания. Трампу удалось сместить фокус внимания с КНДР на Иран. Но рано или поздно этот проигрыш всухую против него сыграет. Ему придется возвращаться к этому вопросу, но уже под выборы, когда свобода его маневра будет не очень большой»,- прогнозирует Евстафьев.

Эдуард Лозанский напоминает о еще одной внешнеполитической неудаче Трампа.

«Неудачна – внешняя политика. Тут похвастаться Трампу нечем. И прежде всего это касается улучшения отношений с Россией», - сказал он.

Однако в целом Трамп, видимо, настроен оптимистично.

«Его заявление, что он собирается, несмотря ни на что, баллотироваться в 2020 году, показатель того, что он чувствует себя очень уверенно», - заключил Лозанский.

Напомним, Дональд Трамп проведет вечеринку по случаю первой годовщины своей инаугурации: мероприятие пройдет в его личной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Стоимость билетов-приглашений на праздник начинается от 100 тысяч долларов.